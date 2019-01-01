تعقدت صفقة اللاعب فيربو ظهير أيسر ريال بتيس، بسبب تعنت موقف ناديه ورفضه التخلي عن مطالبه المادية وواقفاً ضد رغبة اللاعب بتمثيل العملاق الكتالوني في الموسم المقبل.

أشارت مصادر صحيفة سبورت أن الصفقة تعقدت لأن الفريق الأندلسي يريد مبلغاً ثابتاً في حين أن البلاوجرانا مصرين على رفض دفعه لأنه مبالغ فيه، مما قد يضطر البارسا للنظر لبدائل آخرى.