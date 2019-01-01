من أجل العودة

يبدو أن نيمار مصمم أكثر من أي وقت مضى على العودة إلى برشلونة مرة آخرى، وسيوافق على تلبية طلبات النادي، والتي من بينها الاعتذار علناً للفريق من أجل مسامحته على قرار رحيله في وقت سابق.

طبقاً لمصادر صحيفة سبورت، فأن نيمار قرر الاعتذار علانيةً من أجل أن يتقبل الجمهور فكرة عودته مرة آخرى هذا الصيف، بعد أن قرر ترك مغادرة باريس سان جيرمان