استبعد برشلونة رحيل التشيلي أرتورو فيدال إلى الإنتر في سوق الانتقالات الحالي، حيث أن الفريق الكتالوني لا يفكر في التفريط فيه قبل نهاية الميركاتو الحالي.

أشارت مصادر إيه إس بي إن أن النيراتزوري اتصلوا بالبلاوجرانا مؤخراً للاستفسار عن إمكانية ضمه، ولكن برشلونة غير مقتنع حتى الآن.