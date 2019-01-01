أخبر البرازيلي مالكوم عن طريق وكيل أعماله إدارة برشلونة برغبته في مغادرة الفريق هذا الصيف، من أجل الحصول على دقائق للعب في أي مكان آخر بعد أن تم تهميشه من قبل فالفيردي.

أشارت مصادر "راديو كات" أن اللاعب مصمم على الرحيل، ولكن مسئولي البلاوجرانا لن يفرطوا فيه بأقل من 60 مليون يورو، مع وجود اهتمام من طرف آرسنال.