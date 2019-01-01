باريس يحدد مطالبه لبيع نيمار

حدد باريس سان جيرمان مطالبه لبيع نيمار إلى برشلونة، خاصةً وأن النجم البرازيلي أبدى رغبته بالعودة إلى كامب نو مجدداً في سوق الانتقالات الحالي، وبدأت المفاوضات بين الطرفين منذ فترة.

أشارت مصادر صحيفة ليكيب أن الفريق الفرنسي اشترط رفع السعر المعروض من قبل البلاوجرانا وإدخال كوتينيو وليس راكيتيتش في الصفقة.