أشبه بالصفقة التبادلية مع فالنسيا

أعلن برشلونة عن توقيعه مع نوربيرت مورارا نيتو حارس مرمى فالنسيا في صفقة قد تصل إلى 35 مليون يورو، في ظل انتقال الحارس ياسبر سيلسن إلى الخفافيش.

وقد سبق للحارس البرازيلي صاحب الـ29 عاماً اللعب مع فيورنتينا ويوفنتوس من قبل، وبالتأكيد أن اللاعب سيكون إحتياطياً للحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.