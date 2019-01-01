ومزاملة إنيستا

اقترب اللاعب سيرجي سامبر من الدوري الياباني بعد أن قرر فريق برشلونة فسخ عقده، ليصبح لاعباً حراً بإمكانه الانتقال إلى أي نادي.

ونقلاً عن النسخة الإنجليزية لموقع جول فأن بعض المصادر الإسبانية تشير إلى أن سامبر سيزامل إنيستا في فريق فيسل كوبي الياباني، بعد أن انتهت مسيرته مع الفريق الكتالوني بصورة محبطة بسبب الإصابات.