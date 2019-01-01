جيرو قد يكون بديل ستواني في برشلونة
في حال فشل صفقة مهاجم جيرونا
يواصل فريق برشلونة البحث عن ضم مهاجم جديد تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات الحالية، وذلك لتعويض رحيل الحدادي إلى إشبيلية.
ويضع الفريق الكتالوني الأوروجوياني ستواني كخيار أول، ولكن في حال فشل الصفقة قد يتحرك بصورة مفاجئة لضم أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي والذي لا يشارك كثيراً مع فريقه في الموسم الحالي.
ستواني يدخل دائرة الاهتمامات
هل يزامل سواريز في خط الهجوم؟
أبدى فريق برشلونة اهتماماً كبيراً ومفاجئاً بضم ستواني مهاجم جيرونا، في ظل بحث الفريق الكتالوني عن تدعيم صفوفه بمهاجم جديد.
وبحسب صحيفتي سبورت وموندو ديبورتيفو، فأن البلوجرانا يضعوا ستواني كخيار أول لتدعيم الدكة بعد رحيل منير الحدادي إلى برشلونة.
دي يونج يبتعد أكثر عن برشلونة
ويقترب من باريس
ابتعد الهولندي فرانك دي يونج شيئاً فشيئاً عن الانضمام لبرشلونة لأن باريس سان جيرمان بدا أكثر جدية من الفريق الإسباني في التعاقد معه.
وبحسب بعض المصادر الفرنسية فأن جوهرة أياكس في خط الوسط اتفق بالفعل مع باريس على الشروط الشخصية ومدة العقد، على أن تتم الصفقة في الصيف المقبل.
صفقة أدريان رابيو تتعقد
المفاوضات ليست سهلة
بدأت صفقة انتقال الفرنسي أدريان رابيو إلى برشلونة تتعقد، على الرغم أن الفريق الكتالوني كان هو المفضل لضم اللاعب في الفترة الأخيرة.
وبحسب مصادر صحيفة ماركا فأن العملاق الكتالوني بدأ يفقد صبره تجاه اللاعب بسبب مغالاته في مطالباته المادية ومحاولة استغلال باريس لذلك بطلب 15 مليون من أجل بيعه في يناير.
فالفيردي يواصل البحث عن مهاجم
عقب رحيل الحدادي
يرغب المدرب فالفيردي في تدعيم فريقه بصفقة آخرى قبل غلق سوق الانتقالات بعد ضم موريو في بداية الشهر الحالي ولكن في خط الهجوم هذه المرة.
وبحسب الصحافة الإنجليزية فأن مدرب البلوجرانا قد يتعاقد مع مهاجم إسباني يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وهما إما موراتا أو لورينتي.
يُذكر أن برشلونة يبحث عن تدعيم الدكة منذ انتقال الحدادي إلى صفوف إشبيلية.
فالفيردي ينفي شائعات عودة نيمار إلى برشلونة
مثلما قال والد اللاعب
قام المدرب فالفيردي بنفي كل الأخبار التي أفادت باقتراب عودة البرازيلي نيمار إلى صفوف برشلونة مرة آخرى في ظل بحث البلوجرانا عن جناح يُعتمد عليه منذ رحيله.
حيث صّرح أن هذه التقارير عارية تماماً من الصحة وأنه يحترم باريس سان جيرمان كثيراً.
يُذكر أن بعض الأخبار أفادت باقتراب نيمار من صفوف الفريق بمجرد التخلص من البرازيلي الآخر كوتينيو.
آلبا مطلوب في إيطاليا
بعد نهاية عقده
يصر فريق يوفنتوس على ضم ظهير أيسر جديد برغم تجديد عقد ساندرو، ويضع الإسباني آلبا كخيار أول بالنسبة لهذا المركز.
وبحسب مصادر صحيفة توتو سبورت فأن البيانكونيري يرغبوا بالتعاقد مع آلبا مجاناً خاصةً وأن عقده سينتهي في 2020 ولم يتفاوض مع الفريق الكتالوني على التجديد حتى الآن.alb
فالفيردي يرد على شائعات كوتينيو
بالنفي
نفى فالفيردي كل الشائعات التي تحوم حول مصير كوتينيو مع الفريق، وأبدى رغبته باستمرار البرازيلي مع الفريق حتى يعود لمستواه المعهود مع ليفربول.
وصّرح مدرب برشلونة قائلاً: كوتينيو لعب مباريات ممتازة معنا، واتمنى أن يستمر على هذا المنوال، لديه العديد من المميزات التي سنحاول الاستفادة بها.
يُذكر أن بعض الأخبار قد ربطت كوتينيو مؤخراً بالعودة إلى إنجلترا ولكن من أجل الانتقال إلى الغريم مانشستر يونايتد.
تشيلسي يرفض التفريط في ويليان
برغم عرض مالكوم في مبادلة!
رفض فريق تشيلسي التفريط في ويليان، بعد أن رفض عرضاً جديداً من برشلونة من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي.
وبحسب مصادر تليغراف فأن الفريق اللندني رفض العرض برغم أن البلوجرانا اقترحوا دفع مبلغ من المال بالإضافة إلى مالكوم.
يُذكر أن برشلونة حاول ضم ويليان في الصيف الماضي أكثر من مرة ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.
رسمياً.. منير الحدادي ينضم لإشبيلية
بصفة نهائية
أعلن الموقع الرسمي للفريق الأندلسي إشبيلية يوم أمس عن التوقيع مع منير الحدادي قادماً من برشلونة في صفقة انتقال دائم، خاصةً وأن عقده سينتهي في الصيف المقبل.
وانضم الحدادي مقابل ما يقرب من مليون يورو، بعد أن طلب اللاعب الرحيل بسبب قلة حصوله على الفرص مع المدرب فالفيردي.