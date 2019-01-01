في يناير الماضي

أّكد المهاجم الأوروجوياني ستواني أن برشلونة حاول التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية من أجل تعويض رحيل منير الحدادي، قبل أن يتعاقدوا مع برنس بواتينج.

وبحسب ما ذكرته النسخة الإنجليزية من موقع جول فأن ستواني صرح قائلاً: نعم كان هناك اهتمام من برشلونة بضمي، أنا فخور بأن فريق عظيم مثل برشلونة كان يفكر في ضمي، ولكنني أيضاً سعيد بتجديد عقدي مع جيرونا.