البحث عن ظهير أيسر لازال مستمراً

يواصل فريق برشلونة البحث عن ظهير أيسر لضمه في الصيف المقبل بسبب الاعتماد على جوردي آلبا فقط في مركزه وعدم وجود بديل له.

بالإضافة إلى ألبيرتو مورينو لاعب ليفربول، أظهر البارسا اهتمامه بلاعب آخر وهو فيليبي لويس لاعب أتلتيكو مدريد طبقاً لما ذكرته صحيفة ذا صن ولكنه يواجه منافسة من بروسيا دورتموند.

يُذكر أن فيليبي لويس سيصبح حراً بعد انتهاء الموسم خاصةً وأنه لم يجدد عقده مع الروخيبلانكوس حتى الآن.