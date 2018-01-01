أخبار انتقالات برشلونة | صفقة رابيو توشك على الانتهاء، وموريو هو التالي

برشلونة يقترب من استعارة موريو
حتى نهاية الموسم
يبدو أن برشلونة عثر أخيراً على ضالته في خط الدفاع، بعد أن اقترب من التوقيع مع موريو لاعب فالنسيا كما أشارت أخر التقارير.
وطبقاً لمصادر راديو راك1 فأن برشلونة اتفق على استعارة مدافع فالنسيا لمدة 6 أشهر وحتى نهاية الموسم، لتعويض إصابة أومتيتي وهبوط مستوى بيكيه مؤخراً.
تقارير: برشلونة على وشك التعاقد مع رابيو
بعد تفضيله للبارسا على العديد من العروض
اقترب فريق برشلونة من حسم صفقة الفرنسي رابيو لاعب باريس سان جيرمان، بعد الكثير من المفاوضات مع العديد من الأندية في الفترة الماضية.
وبحسب تقارير لو باريسيان، فأن الفريق الكتالوني هو من نجح بإقناع اللاعب بالانضمام لصفوفه واتفق مع اللاعب على الشروط الشخصية، تمهيداً للتوقيع للفريق الإسباني في يناير.
برشلونة يتلقى عرضاً ضخماً من أجل مالكوم
من خارج أوروبا
عادت الأندية الصينية مجدداً لمحاولة استغلال عدم استقرار بعض اللاعبين البرازيليين مع أنديتهم في أوروبا من أجل الانقضاض عليه، وأخر هذه الأسماء هو اللاعب مالكوم.
وبحسب صحيفة آس فأن الفريق الكتالوني تلقى عرض رسمي من جانب جوانزو الصيني من أجل شراء اللاعب مقابل 58 مليون جنيه إسترليني وهو رقم ضخم للاعب لم يثبت نفسه مع فريقه الجديد حتى الآن.
يُذكر أن مالكوم انضم لبرشلونة في الصيف الماضي قادماً من بوردو مقابل 36 مليون جنيه إسترليني فقط.
اهتمام حقيقي بضم كريستنسين
بعد أن خرج من حسابات ساري
يواصل فريق برشلونة بحثه عن ضم مدافع جديد من أجل تدعيم صفوف الفريق في يناير وتعويض الإصابات المتكررة لفيرمالين وعدم جاهزية أومتيتي بنسبة 100%، ومن بين الأسماء التي ظهرت مؤخراً الدانماركي كريستنسين.
وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت، فأن برشلونة في طريقه لتقديم عرض رسمي للاعب، خاصةً بعد أن خرج تماماً من حسابات المدرب ساري الذي يعتمد على الثنائي روديجير ولويز.
توتنهام يرغب بخطف جوميش من إيفرتون
فور انتهاء إعارته
يبدو أن تألق البرتغالي جوميش مع إيفرتون لن يكون دافعاً لمحاولة التوفيز فقط لضمه نهائياً، بعد أن جذب أداءه العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ومن بينهم توتنهام.
وبحسب صحيفة ذا صن فأن الفريق اللندني يرغب بالتوقيع مع جوميش بصفة نهائية في يناير المُقبل.
يُذكر أن بوكيتينو من المعجبين جداً بلاعب بنفيكا السابق حتى من قبل انضمامه إلى فريق إيفرتون على سبيل الإعارة.
صراع لندني على ضم دينيس سواريز
بين تشيلسي وآرسنال
انضم فريق آرسنال لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب دينيس سواريز خاصةً بعد أن أبدى عدم رضاه عن وضعه مع الفريق وحاجته إلى الرحيل من أجل اللعب باستمرار.
ويرغب الجانرز في البحث عن بديل لآرون رامسي الذي قرر الرحيل عن نهاية الموسم ويبدو أنهم وجدوا ضالتهم في لاعب وسط برشلونة.
يُذكر أن تشيلسي من أكبر المهتمين باللاعب أيضاً بسبب الإعجاب الشديد من ساري بسواريز منذ أن كان مدرباً لفريق نابولي الإيطالي.
بوكيتينو ينفي شائعات بويج
قبل مباراة الفريقين معاً
قام المدرب الأرجنتيني بوكيتينو بنفي شائعات اهتمامه بضم جوهرة لاماسيا بويج، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الفريقان معاً في دوري أبطال أوروبا.
وصّرح بوكيتينو قائلاً: لا أحب أن أتحدث عن الشائعات أو اللاعبين الشباب هذا لن يفيد أي من الطرفين.
اهتمام مفاجئ بضم موراتا
هل ينضم لاعب الريال السابق لبرشلونة؟
بشكل مفاجئ أشارت بعض التقارير إلى اهتمام فريق برشلونة بالتعاقد مع لاعب سابق لريال مدريد ألا وهو المهاجم الإسباني موراتا والذي يعيش أياماً سيئة في ستامفورد بريدج.
وبحسب راك 1 فأن الفريق الكتالوني يرغب في ضم موراتا من أجل تعويض لويس سواريز والذي تعرض لإصابة على مستوى الركبة، ومع ذلك وطبقاً لنفس المصادر من المرجح أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين في الصيف المقبل.
ريتشارلسون يجذب انتباه برشلونة
برازيلي جديد في الطريق إلى البارسا؟
يبدو أن اهتمام برشلونة باللاعبين البرازيليين لن يتوقف للأبد، مع ظهور اسم جديد على قائمة المستهدفين من جهة الفريق الكتالوني وهو ريتشارلسون.
حيث أشارت أخر التقارير إلى رغبة الفريق الكتالوني في ضم لاعب إيفرتون خاصةً مع عدم انظباط ديمبيلي مع الفريق مؤخراً والإتجاه لبيعه في يناير للتخلص منه.
برشلونة يجهز عرضاً ضخماَ لضم كين
هل يفرط فيه توتنهام بسهولة؟
قرر فريق برشلونة وضع مهاجم توتنهام هاري كين كأولوية له، سعياً لمحاولة التعاقد معه مستقبلاً بعد أن أبدى فالفيردي إعجابه بالقدرات الاستثنائية للاعب.
وبحسب صحيفة دايلي ستار، فأن العملاق الكتالوني مستعد لدفع ما يقرب من 200 مليون يورو من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي، خاصةً مع تقدم لويس سواريز في العمر والحاجة الماسة إلى تعويضه.