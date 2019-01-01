كيف خطفه برشلونة من باريس سان جيرمان؟

نجح برشلونة في التعاقد مع الهولندي دي يونج من أياكس بعد أن كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وطبقاً لما ذكرته صحيفة آس فأن هناك حيلة ما وراء ذلك، تُكمن في أن مسئولي النادي الإسباني تعمدوا الكشف عن بعض رسائل نيمار التي يعبر فيها عن عدم سعادته بالحياة في فرنسا من أجل إقناع اللاعب بالعدول عن قراره، وهو ما نجح في نهاية المطاف.