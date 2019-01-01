بعكس ما أُثير

في إطار بحث برشلونة عن التعاقد مع مهاجم ليكون بديلاً للويس سواريز، ظهرت فكرة إعادة أليكسس سانشيز إلى كامب نو مجدداً ولكن تم دحضها سريعاً.

حيث تم نفي كل الأخبار والتقارير التي ربطت التشيلي باللعب مجدداً للبلوجرانا وذلك حسبما ذكرت مصادر صحيفة موندو ديبورتيفو، على الرغم أن اللاعب مصمم على الرحيل من مانشستر يونايتد.