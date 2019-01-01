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أخبار انتقالات برشلونة | استعداد للتحرك من أجل دي ليخت، والاهتمام بإعادة سانشيز غير حقيقي

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات برشلونة في شتاء 2019، في إطار سعي الفريق لمواصلة السيطرة على الدوري الإسباني، والبحث عن المجد الأوروبي الغائب

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برشلونة غير مهتم بإعادة أليكسس سانشيز

2019-03-13T22:13:32Z

بعكس ما أُثير

في إطار بحث برشلونة عن التعاقد مع مهاجم ليكون بديلاً للويس سواريز، ظهرت فكرة إعادة أليكسس سانشيز إلى كامب نو مجدداً ولكن تم دحضها سريعاً.

حيث تم نفي كل الأخبار والتقارير التي ربطت التشيلي باللعب مجدداً للبلوجرانا وذلك حسبما ذكرت مصادر صحيفة موندو ديبورتيفو، على الرغم أن اللاعب مصمم على الرحيل من مانشستر يونايتد.

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برشلونة مستعد للتحرك من أجل ضم دي ليخت

2019-03-13T22:11:50Z

بعد تأكيد الاهتمام

يستعد فريق برشلونة للتحرك رسمياً من أجل ضم مدافع أياكس دي ليخت، بعد أن أكد بارتوميو على اهتمام الفريق الكتالوني بالتعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة.

وطبقاً لمصادر النسخة الإنجليزية من موقع جول، فأن البارسا على أتم الاستعداد لتصعيد اهتمامه باللاعب، ولكنه سيواجه منافسة شرسة من كل من بايرن ميونيخ، يوفنتوس وليفربول الذي يرغب اللاعب بالانضمام له لمزاملة فان دايك.

مونريال يدخل ضمن أولويات برشلونة

2019-03-06T21:08:12Z

في الصيف المُقبل

أبدى فريق برشلونة اهتماماً قوياً بضم الإسباني ناتشو مونريال ظهير أيسر فريق آرسنال الإنجليزي، خاصةً وأن الجانرز بدأوا بالبحث عن بديل للاعب.

وبحسب بعض المصادر الكتالونية فأن البلوجرانا على استعداد لتقديم عقد للاعب لمدة عامين، من أجل أن يكون بديلاً للاعب آلبا.

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بارتوميو يؤكد اهتمام برشلونة بضم دي ليخت

2019-03-06T20:57:55Z

موهبة آخرى من أياكس؟

أّكد بارتوميو رئيس نادي برشلونة على اهتمام العملاق الكتالوني بضم موهبة آخرى من أياكس بعد دي يونج، وهو المدافع المميز دي ليخت.

وبحسب مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول فأن بارتوميو صرح عن دي ليخت قائلاً: اسمه موجود على الطاولة، نحن دائماً ننظر إلى مثل هذه المواهب، هذا موضوع سنناقشه في خططنا الرياضية لشهر مارس.

يُذكر أن برشلونة كان قد توصل إلى إتفاق رسمي مع أياكس لضم دي يونج في الصيف المُقبل مقابل 75 مليون يورو.

مدافع برشلونة "كوكوريلا" مطلوب من قبل ميلان

2019-03-04T21:59:47Z

بعد تألقه مع إيبار

أبدى فريق ميلان اهتمامه بضم مدافع برشلونة كوكوريلا والذي يلعب حالياً مع فريق إيبار على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ويقدم مستويات طيبة للغاية.

وبحسب النسخة الإنجليزية لموقع جول فأن الروسونيري معجبين باللاعب ويجدوه حلاً لدعم مركز الظهير الأيسر في الفريق، ولكن إيبار يملك خيار شراءه بصفة نهائية مقابل 2 مليون يورو بالإضافة إلى خيار إعادة الشراء مستقبلاً.

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سيرجي سامبر يقترب من الدوري الياباني

2019-03-04T21:57:03Z

ومزاملة إنيستا

اقترب اللاعب سيرجي سامبر من الدوري الياباني بعد أن قرر فريق برشلونة فسخ عقده، ليصبح لاعباً حراً بإمكانه الانتقال إلى أي نادي.

ونقلاً عن النسخة الإنجليزية لموقع جول فأن بعض المصادر الإسبانية تشير إلى أن سامبر سيزامل إنيستا في فريق فيسل كوبي الياباني، بعد أن انتهت مسيرته مع الفريق الكتالوني بصورة محبطة بسبب الإصابات.

مانشستر سيتي ينضم للصراع على يوفيتش

2019-02-28T16:25:13Z

منافسة جديدة مع برشلونة على لاعب جديد

يبدو أن الصراع بين برشلونة وناديي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان حول ضم نفس اللاعبين لن يتوقف أبداً في الفترة المقبلة، بسبب المهاجم الصربي يوفيتش.

حيث أشارت المصادر الإنجليزية إلى أن السيتزين دخلوا في صراع ضم اللاعب المتألق بشدة مع فريق فرانكفورت الألماني، وسط اهتمام قوي ومكثف من فريق برشلونة.

يُذكر أن تشيلسي من المهتمين أيضاً بضم اللاعب.

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رسمياً.. آلبا يجدد عقده مع برشلونة

2019-02-28T16:23:39Z

بعقد مدته خمس سنوات

أعلن الموقع الرسمي لفريق برشلونة عن توصله لإتفاق مع الظهير الأيسر جوردي آلبا لتجديد عقده مع الفريق الكتالوني لخمس سنوات قادمة.

ويحوي العقد الجديد للاعب على شرط جزائي ضخم يصل إلى 500 مليون جنيه يورو لضمان الإبقاء على اللاعب في صفوف النادي حتى نهاية عقده.

ستواني يؤكد تلقيه عرضاً من برشلونة

2019-02-25T19:30:58Z

في يناير الماضي

أّكد المهاجم الأوروجوياني ستواني أن برشلونة حاول التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية من أجل تعويض رحيل منير الحدادي، قبل أن يتعاقدوا مع برنس بواتينج.

وبحسب ما ذكرته النسخة الإنجليزية من موقع جول فأن ستواني صرح قائلاً: نعم كان هناك اهتمام من برشلونة بضمي، أنا فخور بأن فريق عظيم مثل برشلونة كان يفكر في ضمي، ولكنني أيضاً سعيد بتجديد عقدي مع جيرونا.

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اهتمام كبير من برشلونة بضم ساؤول

2019-02-25T19:27:42Z

برشلونة مصمم عليه

أبدى فريق برشلونة اهتماماً كبيراً بضم ساؤول نجم أتلتيكو مدريد من أجل تدعيم خط الوسط في الفريق خاصةً مع تقدم بعض الللاعبين في العمر مثل بوسكيتس وفيدال.

وبحسب صحيفة آس فأن العملاق الكتالوني يرى ساؤول بديلاً مثالياً لتعويض الرحيل المنتظر لراكيتيتش ولكنه لن يرغب بدفع قيمة الشرط الجزائي والتي تساوي 150 مليون يورو.

برشلونة يقترب من صفقة مزودجة من بالميراس

2019-02-20T18:14:48Z

دفعة واحدة

اقترب فريق برشلونة من التعاقد مع بعض مواهب بالميراس البرازيلي، حيث بات العملاق الكتالوني على وشك ضم لاعبين دفعة واحدة.

وطبقاً لمصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول، فأن البارسا سيتعاقد مع كل من بير فيتاو ولوان كانديدو في صفقتين سيكلفا الفريق ما يقرب من 20 مليون يورو.

Ag. Palmeiras/Divulgação