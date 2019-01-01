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أخبار انتقالات برشلونة | رسمياً.. إعارة سواريز لآرسنال، والإعلان عن ضم البرازيلي إيمرسون

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات برشلونة في شتاء 2019، في إطار سعي الفريق لمواصلة السيطرة على الدوري الإسباني، والبحث عن المجد الأوروبي الغائب

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رسمياً.. برشلونة يعلن عن التوقيع مع توديبو

2019-01-31T21:04:22Z

سينضم الآن بدلاً من الصيف القادم

أعلن فريق برشلونة عن توصله إلى إتفاق مع تولوز بخصوص ضم المدافع الواعد توديبو، على أن ينضم للفريق بدايةً من الشهر الحالي بدلاً من الصيف المُقبل.

ووقع توديبو على عقد مدته 4 سنوات وسيرتدي اللاعب القميص رقم 6 حسبما أعلن الموقع الرسمي.

رسمياً.. برشلونة يعلن عن ضم البرازيلي إيمرسون

2019-01-31T19:58:43Z

ويُعيره إلى ريال بتيس

أعلن فريق برشلونة رسمياً عن التوصل إلى إتفاق مع أتلتيكو مينيرو على ضم الظهير الأيمن البرازيلي إيمرسون، على أن تتم إعارته إلى ريال بتيس حتى نهاية الموسم الحالي.

ووقع إيمرسون على عقد مدته 5 سنوات مقابل 12 مليون يورو، على أن يبدأ مسيرته مع الفريق الكتالوني في الصيف المقبل وتحديداً بدايةً من 1 يوليو القادم.

atletico mineiro

رسمياً.. سواريز ينضم لآرسنال على سبيل الإعارة

2019-01-31T19:56:18Z

حتى نهاية الموسم

أعلن الموقع الرسمي لآرسنال عن نجاحه في التوقيع مع اللاعب دينيس سواريز قادماً من برشلونة وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان اللاعب الإسباني قد جدد عقده مع الفريق الكتالوني قبل أن ينضم للفريق الإنجليزي، الذي كان مُصراً على ضمه على سبيل الإعارة بسبب عدم وجود أي أموال يمكن إنفاقها في سوق الانتقالات الحالية.

راكيتيتش مطلوب في إنجلترا

2019-01-29T20:02:33Z

في الصيف المقبل

أصبح مصير الكرواتي راكيتيتش مجهولاً بعد تعاقد برشلونة مع الهولندي دي يونج ومن قبله الثنائي اللاتيني فيدال وآرثر، لذا يعتبر اللاعب من أبرز المرشحين للمغادرة في الصيف المقبل.

وبحسب بعض المصادر الإنجليزية، فأن تشيلسي أحد الأندية التي تترقب موقف اللاعب مع برشلونة، وتستعد للانقضاض على اللاعب في الصيف إذا قرر الفريق الكتالوني بيعه.

Getty Images

سواريز يقترب كثيراً من الانضمام لآرسنال

2019-01-29T19:58:42Z

الصفقة وشيكة

اقترب اللاعب دينيس سواريز من الرحيل عن صفوف برشلونة والانضمام إلى آرسنال الإنجليزي، بعد أن شهدت المفاوضات بين الطرفين تحسناً ملحوظاً.

وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن سواريز سينضم للجانرز على سبيل الإعارة، وبعد أن كانت الصفقة معقدة نوعاً أصبحت وشيكة بسبب ضغط اللاعب على فريقه ومطالبته بالرحيل.

الكشف عن الحيلة وراء ضم دي يونج

2019-01-27T20:09:58Z

كيف خطفه برشلونة من باريس سان جيرمان؟

نجح برشلونة في التعاقد مع الهولندي دي يونج من أياكس بعد أن كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وطبقاً لما ذكرته صحيفة آس فأن هناك حيلة ما وراء ذلك، تُكمن في أن مسئولي النادي الإسباني تعمدوا الكشف عن بعض رسائل نيمار التي يعبر فيها عن عدم سعادته بالحياة في فرنسا من أجل إقناع اللاعب بالعدول عن قراره، وهو ما نجح في نهاية المطاف.

(C)FC BARCELONA

آرسنال مهتم بضم مالكوم من برشلونة

2019-01-27T20:05:14Z

على سبيل الإعارة

أبدى فريق آرسنال اهتمامه بضم لاعب آخر من برشلونة على سبيل الإعارة بعيداً عن دينيس سواريز وهو البرازيلي مالكوم.

هذا ما أشارت إليه مصادر صحيفة ذا صن الإنجليزية، والتي أّكدت رغبة الجانرز في التعاقد مع لاعب بوردو السابق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

يُذكر أن برشلونة كان مهتماً بضم دينيس سواريز ولكن اللاعب الإسباني قرر البقاء مع برشلونة والقتال على مركزه مع الفريق.

دينيس سواريز يقرر البقاء

2019-01-23T20:32:49Z

حتى إشعار آخر

قرر اللاعب دينيس سواريز البقاء في صفوف برشلونة حتى نهاية الموسم برغم تلميحات فالفيردي بإمكانية مغادرته في الشهر الحالي.

وبحسب بعض التقارير فأن اللاعب الإسباني قرر المقاتلة على مركزه حتى نهاية الموسم، على أن يحدد مصيره في الصيف المقبل.

يُذكر أن اللاعب كان مطلوباً بقوة من فريق آرسنال واستمرت المفاوضات بينهما طيلة الفترة الماضية، ولكن إصرار برشلونة على بيعه وليس إعارته أعاق إتمام الصفقة.

Getty Images

رسمياً.. دي يونج ينضم في الصيف

2019-01-23T20:30:51Z

ثالث صفقات الشتاء

أعلن فريق برشلونة رسمياً عن توصله إلى إتفاق للتعاقد دي يونج لاعب أياكس، على أن ينضم لصفوف الفريق بداية من الصيف المقبل.

واستطاع الفريق الكتالوني حسم الصفقة بعد تدخل بارتوميو بنفسه ليستطيع خطف اللاعب من براثن باريس سان جيرمان، في ثالث صفقات الشتاء بعد بواتينج وموريو.

فالفيردي يلمح لاقتراب سواريز من الرحيل

2019-01-22T20:29:24Z

في الشهر الحالي

ألمح مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي لاقتراب دينيس سواريز من الرحيل عن صفوف الفريق في سوق الانتقالات الحالية.

حيث صّرح قبل المؤتمر الصحفي لمباراة إشبيلية في كأس ملك إسبانيا قائلاً: نعم هذا صحيح، سواريز من الممكن أن يرحل ولكن لا أعلم متى سيحدث ذلك.

Getty

رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع برنس بواتينج

2019-01-22T20:26:39Z

على سبيل الإعارة

أعلن برشلونة يوم أمس عن التوقيع رسمياً مع الغاني برنس بواتينج قادماً من صفوف ساسولو الإيطالي وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وجاءت صفقة بواتينج صادمة لأغلب المتابعين لأن اللاعب من وجهة نظرهم لا يرقى لطموحات الفريق، ولكنه قد يكون كافياً كحل مؤقت لدكة البدلاء.