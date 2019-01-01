مالكوم قد يكون ضحية قدوم نيمار
سيضطر برشلونة لبيع بعض اللاعبين من أجل تمويل صفقة البرازيلي نيمار، الذي يرغب بالعودة إلى كامب نو مجدداً وأوصل هذه الرغبة إلى مسئولي الفريق الذين يعملون على ذلك بالفعل.
طبقاً لمصادر صحيفة "سبورت" فإن قدوم نيمار سيجعل برحيل البرازيلي الآخر "مالكوم" ولكن بشرط وصول عرض مقبول إلى مكاتب النادي.
برشلونة يقترب من الإعلان عن ضم جريزمان
النجم الفرنسي يقترب من كامب نو
اقترب نادي برشلونة من الإعلان رسمياً عن التعاقد مع أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، خاصةً وأنه مع بداية شهر يوليو يمكن تفعيل الشرط الجزائي في عقده والذي يساوي 120 مليون يورو.
ذكرت مصادر صحيفة ليكيب أن العملاق الكتالوني سيعلن عن الصفقة في غضون أسبوع على الأكثر، بمجرد أن يقوم أتلتيكو بضم جواو فيلكس بنفس السعر تقريباً.
في ظل تعاقد أتلتيكو مدريد مع جواو فيليكس تقترب صفقة جريزمان
أفادت صحيفة "ESPN" أن مفاوضات برشلونة وأتلتيكو مدريد على اللاعب أنطوان جريزمان مازالت مستمرة ومن الأكيد بأنها ستتم، خاصة وأن الرخي بلانكوس قد دخلوا بالفعل في صفقة مع اللاعب جواو فيليكس بقيمة 126 يورو، وينتظر الفريق لتلقي الأموال من الصفقات المُباعة لشراء اللاعب.
وأضافت الصحيفة أن صفقة جريزمان ستكلف خزينة البلاوجرانا 120 مليون يورو، وهو ما سيساعد الروخي بلانكوس في الإنتهاء من ضم النجم البرتغالي.
برشلونة لا يمانع ببيع الفرنسي ديمبيلي
برشلونة قد يبيع النجم الفرنسي
يبدو أن برشلونة لا يمانع ببيع اللاعب الفرنسي "عثماني ديمبيلي" ولكن بشرط أن يكون العرض مغرياً للتخلي عنه بعد ضمه بمبلغ كبير من بروسيا درتموند.
بحسب مصادر راديو "راك" فإن البلوجرانا على علم باهتمام بايرن ميونخ لضم ديمبيلي، ومستعدين لسماع أي عروض رسمية للاعب، خاصةً مع سعي البافاري لتعويض نهاية حقبة روبين وريبيري.
رسمياً.. ماتيو موراي يوقع لبروسيا دورتموند
انضم لاعب البارسا بي "ماتيو موراي" الذي يلعب كظهير أيمن إلى بروسيا دورتموند الألماني وذلك بعد انتهاء عقده في صفقة انتقال حر.
انضم موراي للفريق الألماني بعقد مدته خمس سنوات، بعد أن تألق مع رديف برشلونة وقدم مستويات رائعة طيلة الفترة الماضية، مما جذب انتباه بعض الأندية الكبيرة قبل أن ينتهي المطاف به مع دورتموند.
تسعى إدارة برشلونة لوضع سيميدو ضمن صفقة جريزمان
أفادت بعض التقارير الخاصة بـ"Ara" أنه من المقرر في الأيام المُقبلة أن يُعلن رسمياً عن انتقال أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد إلى برشلونة في صفقة تصل إلى 120 مليون يورو.
وأضاف تقرير في صحيفة "Catalonian" أن إدارة البلاوجرانا لا تتوقع أي تعقيدات في الصفقة، وتُعد العقبة الوحيدة هي ما إذا كان اللاعب سيتم انتقاله بصفقة نقدية فقط أو ما إذا كان اللاعب نيلسون سيميدو سيكون ضمن صفقة تبادليه مع الروخي بلانكوس، وبحسب التقارير فإن هذه المسألة لن تمنع الفريق الكتالوني من الإعلان عن لاعبهم الجديد بحلول يوم الأربعاء القادم.
خفايير تيباس يأمل ألا يتم برشلونة صفقة نيمار
أفادت بعض التقارير أن خفايير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية لكرة القدم قد صرح بأنه يأمل ألا يوقع برشلونة مع نيمار في سوق الانتقالات الحالية.
كما انتقد شخصية اللاعب البرازيلي قائلاً أنه يعتقد أن اللاعب ليس إضافة إيجابية إلى الدوري الإسباني، وأشار إلى تصرفات اللاعب داخل وخارج الملعب التي دائما ما تُثير الجدل.
رسمياً.. دينيس سواريز ينضم لسيلتا فيجو
انضم دينيس سواريز بصفة رسمية لصفوف سيلتا فيجو، حسبما أعلن الموقع الرسمي لبرشلونة، ليعود اللاعب إلى النادي الذي بدأ مسيرته معهم.
انتقل سواريز لسيلتا مقابل 13 مليون يورو بالإضافة إلى 3 مليون كمتغيرات، وكان اللاعب قد فضل عرض سيلتا على حساب فالنسيا الذي كان مهتماً بشدة لضمه.
مانشستر يونايتد يرفض التخلي عن مطاردة جريزمان
أفادت بعض الصحف الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يحاول مرة آخرى للتواصل مع اللاعب أنطوان جريزمان بالانضمام إلى الريد ديفيلز، مع علمهم بأن اللاعب بالفعل قد مضى عقد لمدة 5 سنوات مع برشلونة في صفقة تبلغ قيمتها 107 مليون جنية إسترليني، وأن اللاعب سينتقل رسمياً إلى البلاوجرانا في 1 يوليو القادم.
وعبرت صحيفة "the Sun" قائلة بأن الشياطين الحُمر يرفضون التخلي عن مطاردة الفرنسي الدولي، وأن مانشستر يونايتد يحاول إقناع جريزمان بأن نيمار هو الهدف البارز لبرشلونة هذا الصيف، والذي من الممكن أن يُرغم البلاوجرانا للتخلي عن اللاعب الفرنسي في أي وقت من أجل مهاجم باريس سان جيرمان.
فالفيردي يُفكر في ضم ريكاردو رودريجيز الظهير الأيسر لميلان
أفادت بعض التقارير أن برشلونة يرغب في التعاقد مع الظهير الأيسر ريكاردو رودريجيز لاعب ميلان ليكون داعماً وبديلاً للمركز الذي يلعب فيه جوردي ألبا.
ووفقاً لصحيفة "Diario Sport" برز أسم اللاعب كهدف للمدرب إرنستو فالفيردي في سوق الانتقالات الحالي، خاصة مع استعداد الروسونيري لبيع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في الميركاتو الحالي، وقد ساهم اللاعب الذي أنضم للديافولو من نادي فولفسبورج عام 2017 في صنع 4 أهداف من 41 مباراة في جميع مسابقات الفريق الإيطالي خلال الموسم الماضي 2018-19.
برشلونة يسعى لضم لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر
وفقا لما تمت إذاعته على راديو "La Red" فإن برشلونة يُخطط لشراء الدولي الأرجنتيني لاوتارو خافيير مارتينيز لاعب الإنتر بقيمة 100 مليون جنية إسترليني .
استطاع مهاجم الثعابين أن يسجل هدفاً في مباراة بلاده ضد فنزويلا بربع نهائي كوبا أمريكا، وبحسب ما ورد أن إدارة البلاوجرانا ترى أن مارتينيز خيار أكثر فاعلية من ماورو إيكاردي.
برشلونة لا يستطيع إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار
إدارة باريس لا يقبلون فكرة انتقال اللاعب في الوقت الحاضر
ذكرت صحيفة "Telefoot" بأن باريس سان جيرمان ليس مستعداً لبيع نيمار في سوق الانتقالات الحالي، مما يُعيق محاولات برشلونة المتتالية لضم اللاعب.
وأضافت أن النادي الباريسي بقيادة إدارتة القطريون والتي برئاسة ناصر الخليفي رئيس النادي لا يتقبلون فكرة السماح بخروج اللاعب الذي اشتروه بمقابل 222 مليون يورو من النادي في الميركاتو الحالي.
برشلونة يخسر سباقه في السعي لضم دي ليخت
ماتيس دي ليخت يوقع مع يوفنتوس مُقابل 70 مليون
بحسب ما أفادت به صحيفة "Tuttosport" أن اللاعب ماتيس دي ليخت سيتم إعلان انتقاله رسمياً يوم الاثنين كلاعب في فريق يوفنتوس.
كان هناك صراع كبير بين كلً من برشلونة، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد مع بطل الدوري الإيطالي على ضم قائد أياكس في سوق الانتقالات الحالي، لكن البيانكونيري استطاع أن يُحقق الفوز في السباق بتوقيعه مع اللاعب الهولندي وإتمام الصفقة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.