بصفة نهائية

يقترب فريق إيفرتون من التوقيع مع البرتغالي جوميز لاعب برشلونة بصفة نهائية، بعد أن أُعير لهم طيلة الموسم الماضي وقدم أداءاً جيداً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن التوفيز اتفقوا مع البلوجرانا على انتقال اللاعب لأزرق الميرسيسايد بصفة دائمة مقابل 22 مليون جنيه إسترليني.