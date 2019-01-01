أعلن إيفرتون على موقعه الرسمي منذ ساعات قليلة عن استمرار البرتغالي أندريه جوميش في صفوف الفريق بصفة نهائية بعد أن كان قد أُعير للتوفيز في الموسم الماضي.

وانضم جوميش للتوفيز مقابل 22 مليون جنيه إسترليني، بعد صراع مع عدة أندية على ضمه أبرزها توتنهام هوتسبيرز ووست هام يونايتد.