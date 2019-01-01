برشلونة يحاول مجدداً مع جريزمان

عاد برشلونة لمفاوضة جريزمان مرة آخرى، مع اقتراب بداية شهر يوليو المقبل الذي سيتم فيه تفعيل الشرط الجزائي من أجل التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد.

طبقاً لمصادر كوبي فأن العملاق الكتالوني تناقش مع الروخيبلانكوس حول طريقة دفع الشرط الجزائي وهل يمكن إدخال الظهير الأيمن "سيميدو" أم لا؟