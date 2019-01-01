يتركه لمنافسيه على ضمه

انسحب برشلونة من صفقة الهولندي "دي ليخت" قائد فريق أياكس الهولندي، بعد أن تعثرت المفاوضات بين الطرفين بسبب المغالاة في الطلبات المادية طبقاً للصحافة الإسبانية.

حيث أشارت مصادر صحيفة ماركا أن دي ليخت طلب الحصول على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من مسئولي البلوجرانا.