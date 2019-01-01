في حال هبط فريقه؟

يواصل فريق برشلونة البحث عن ضم مهاجم جديد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل أن يكون بديلاً للأوروجوياني لويس سواريز، ويعتبر ماكسي جوميز أخر المرشحين للتواجد في القائمة.

طبقاً لصحيفة ماركا فأن الفريق الكتالوني يراقب وضع جوميز خاصةً وأن سيلتا يمر بفترة سيئة وفي حال هبوط الفريق، فأن المهاجم الواعد لن يكلف البلوجرانا الكثير من المال.