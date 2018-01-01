ويوفنتوس يتصدر السباق

يبدو أن برشلونة يبتعد شيئاً فشيئاً عن ضم دي ليخت، بعد أن استطاع الفريق التعاقد مع موريو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وطبقاً لما ذكره موقع كالتشيو ميركاتو نقلاً عن مصادر إسبانية، فأن العملاق الكتالوني لا ينوي دفع المبلغ المطلوب من قبل أياكس للتفريط في المدافع الموهوب وهو 70 مليون يورو..

يُذكر أن يوفنتوس هو الأقرب حالياً للتعاقد مع دي ليخت بسبب جديته في ضمه وحاجته لتعويض تقدم كيليني وبونوتشي في العمر.