برغم عرض مالكوم في مبادلة!

رفض فريق تشيلسي التفريط في ويليان، بعد أن رفض عرضاً جديداً من برشلونة من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وبحسب مصادر تليغراف فأن الفريق اللندني رفض العرض برغم أن البلوجرانا اقترحوا دفع مبلغ من المال بالإضافة إلى مالكوم.

يُذكر أن برشلونة حاول ضم ويليان في الصيف الماضي أكثر من مرة ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.