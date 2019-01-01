على سبيل الإعارة

أعلن برشلونة يوم أمس عن التوقيع رسمياً مع الغاني برنس بواتينج قادماً من صفوف ساسولو الإيطالي وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وجاءت صفقة بواتينج صادمة لأغلب المتابعين لأن اللاعب من وجهة نظرهم لا يرقى لطموحات الفريق، ولكنه قد يكون كافياً كحل مؤقت لدكة البدلاء.