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أخبار انتقالات برشلونة | برنس بواتينج ينضم رسمياً، وفالفيردي يلمح لرحيل سواريز

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات برشلونة في شتاء 2019، في إطار سعي الفريق لمواصلة السيطرة على الدوري الإسباني، والبحث عن المجد الأوروبي الغائب

محدث
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Getty Images

فالفيردي يلمح لاقتراب سواريز من الرحيل

2019-01-22T20:29:24Z

في الشهر الحالي

ألمح مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي لاقتراب دينيس سواريز من الرحيل عن صفوف الفريق في سوق الانتقالات الحالية.

حيث صّرح قبل المؤتمر الصحفي لمباراة إشبيلية في كأس ملك إسبانيا قائلاً: نعم هذا صحيح، سواريز من الممكن أن يرحل ولكن لا أعلم متى سيحدث ذلك.

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رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع برنس بواتينج

2019-01-22T20:26:39Z

على سبيل الإعارة

أعلن برشلونة يوم أمس عن التوقيع رسمياً مع الغاني برنس بواتينج قادماً من صفوف ساسولو الإيطالي وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وجاءت صفقة بواتينج صادمة لأغلب المتابعين لأن اللاعب من وجهة نظرهم لا يرقى لطموحات الفريق، ولكنه قد يكون كافياً كحل مؤقت لدكة البدلاء.

برشلونة لا يمانع ببيع دينيس سواريز

2019-01-21T21:16:29Z

في الشهر الحالي

لم يبدي فريق برشلونة ممانعته ببيع اللاعب دينيس سواريز في الشهر الحالي ولكن بشرط وجود عرض مناسب ومغري لرحيله.

حيث أشارت مصادر دايلي ستار إلى أن الفريق الكتالوني يرفض إعارته ولكنه قد يوافق على بيعه بشكل نهائي، ولكن بحسب تصريحات إيمري في وقت سابق فأن آرسنال لن يقدر على الشراء في الوقت الراهن.

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برشلونة يقترب من حسم صفقة ناشئ سوشو

2019-01-20T20:36:42Z

بصفة نهائية

اقترب برشلونة من حسم صفقة اللاعب لوسيان أجومي ناشئ سوسو وصاحب ال16 عاماً بصفة نهائية، على أن ينضم لأكاديمية لاماسيا.

وبحسب صحيفة سبورت فأن الفريق الكتالوني قريب من ضم اللاعب، والذي يتمتع بموهبة كبيرة ويعتبر من أفضل لاعبي الوسط في فرنسا لهذه الفئة العمرية.

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موهبة لاماسيا مطلوب في مانشستر سيتي

2019-01-20T20:33:18Z

هل يفرط فيه برشلونة؟

أبدى فريق مانشستر سيتي اهتماماً كبيراً بضم موريبا لاعب لاماسيا والذي يتمتع بموهبة كبيرة للغاية ويتوقع له مستقبل مبهر.

وبحسب بعض المصادر الإسبانية فأن الفريق الإنجليزي واثق من حسم الصفقة ولكن في المقابل يضغط البلوجرانا بقوة من أجل الإبقاء على اللاعب وتجديد عقده.

محاولة أخيرة من برشلونة لضم دي يونج

2019-01-19T21:22:24Z

في صراع شرس مع باريس

يرفض برشلونة رافع الراية البيضاء والاستسلام في ما يخص صفقة دي يونج والذي يصارع على ضمه مع باريس سان جيرمان.

وبحسب راديو كتالونيا فأن البلوجرانا يعول على تدخل بارتوميو من أجل تغيير وجهة اللاعب من فرنسا إلى إسبانيا.

يُذكر أن باريس سان جيرمان أظهر جدية أكبر من برشلونة في مفاوضاته مع دي يونج.

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برشلونة يصراع ليفربول على جوهرة بنفيكا

2019-01-19T21:18:57Z

من يفوز بالمنافسة؟

يصارع برشلونة نظيره ليفربول الإنجليزي على ضم جوهرة بنفيكا جواو فليكس والمطلوب بقوة من كلا الفريقين.

وبحسب بعض المصادر البرتغالية فأن النسور رفضوا عرضاً كبيراً من أحمر الميرسيسايد لضم اللاعب المراقب من قبل كشافة البلوجرانا.

Abola

باريس يقرر معاقبة رابيو

2019-01-18T20:57:28Z

وقد يرفض بيعه هذا الشهر

قرر فريق باريس سان جيرمان معاقبة لاعبه رابيو على محاولته للضغط على ناديه للرحيل في سوق الانتقالات الحالية بالتدرب مع الرديف.

ويحاول رابيو إرغام ناديه على بيعه في الشهر الحالي مع أخبار عن وجود إتفاق مبدئي بينه وبين برشلونة، ولكن الصفقة مهددة بالفشل في الوقت الراهن.

(C)Getty Images

فيلا أحدث المهاجمين المطلوبين في برشلونة

2019-01-18T20:53:26Z

اسم جديد ينضم للقائمة

يواصل فريق برشلونة البحث العاجل عن مهاجم لضمه في شهر الانتقالات الحالي قبل غلقه بعدة أيام، ويعد المكسيكي فيلا هو أحدث المرشحين.

وبحسب صحيفة سبورت فأن المفاوضات في مراحل متقدمة ولا ينقصها سوى التوصل إلى إتفاق بخصوص صيغة الصفقة، حيث يرغب لوس أنجلوس جالاكسي ببيعه نهائياً بينما يريد برشلونة ضمه على سبيل الإعارة.

برشلونة يصارع ريال مدريد على هازارد

2019-01-17T21:47:46Z

وقد يعرض كوتينيو في مبادلة

أبدى فريق برشلونة اهتمامه بضم البلجيكي هازارد نجم فريق تشيلسي، المرشح بقوة للانتقال إلى ريال مدريد لتعويض رحيل كريستيانو إلى يوفنتوس.

وبحسب مصادر جول ديجيتال فأن الفريق الكتالوني قد يعرض كوتينيو في صفقة مبادلة من أجل تسهيل ضم هازارد خاصةً وأن فيليبي لم يقدم الأداء المنتظر منه حتى الآن مع البلوجرانا.

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