من المحتمل أن يعود رافينيا للدوري الإيطالي مرة آخرى، بعد أن تألق البرازيلي في فترة إعارته إلى الإنتر مما جذب إليه الأنظار بقوة من قبل عدة أندية.

أشارت مصادر كالتشيو ميركاتو أن كلا من فيورنتينا وأتالانتا مهتمين بالتعاقد مع اللاعب، مع ترقب من فالنسيا الذي يرغب بالتعاقد معه بناءً على طلب مارسيلينو.