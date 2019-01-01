برشلونة يقترب من صفقة مزودجة من بالميراس
دفعة واحدة
اقترب فريق برشلونة من التعاقد مع بعض مواهب بالميراس البرازيلي، حيث بات العملاق الكتالوني على وشك ضم لاعبين دفعة واحدة.
وطبقاً لمصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول، فأن البارسا سيتعاقد مع كل من بير فيتاو ولوان كانديدو في صفقتين سيكلفا الفريق ما يقرب من 20 مليون يورو.
صراع مع باريس سان جيرمان على جناح ليل
من يفوز هذه المرة؟
يبدو أن الصراعات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة لن تتوقف عن دي يونج، بعد أن أبديا كلا الناديان رغبتهما بضم لاعب ما وهو جناح ليل الفرنسي.
طبقاً لمصادر فرانس فوتبول، فأن الإيفواري نيكولاس بيبي الذي يقدم موسماً استثنائياً مع ليل مطلوب من قبل الفريق الباريسي والعملاق الكتالوني، خاصةً وأن مصير مالكوم مجهول وكونه مطلوباً بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
آرسنال يصارع على ضم الهولندي دي ليخت
مع برشلونة ويوفنتوس
انضم فريق آرسنال لقائمة المهتمين بالتعاقد مع الهولندي دي ليخت موهبة أياكس أمستردام والمطلوب من قبل عدة أندية أبرزها برشلونة.
بحسب مصادر دايلي ميل فأن آرسنال لديه اهتمام كبير بضم دي ليخت ولكنه يواجه منافسة صعبة من يوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلى العملاق الكتالوني.
سكرتل رفض الانضمام لبرشلونة في يناير الماضي
قرار مجنون!
كشف السلوفاكي مارتن سكرتل عن قرار أقل ما يقال عنه مجنون وهو رفض عرض من برشلونة في يناير الماضي، على الرغم أنها فرصة لن تتكرر أبداً للاعب.
وبحسب تصريحات إحدى وكلاء أعماله ونقلاً عن صحيفة آس فأن سكرتل رفض عرض البارسا حتى لا يتواجد على دكة البدلاء، مفضلاً الاستمرار في تركيا من أجل مواصلة اللعب.
تشيلسي يزاحم برشلونة على صفقة يوفيتش
ولكن الأفضلية للبارسا
دخل تشيلسي على الخط في صفقة لوكا يوفيتش المطلوب بقوة من قبل برشلونة من أجل تدعيم الهجوم في الصيف المقبل، خاصةً مع عدم وجود بديل للأوروجوياني لويس سواريز.
وبحسب صحيفة دايلي ميرور فأن تشيلسي مهتم بضم اللاعب في ظل سعيه لضم مهاجم جديد خاصةً وأن هيجواين تم التعاقد معه على سبيل الإعارة فقط.
يُذكر أن بعض المصادر الألمانية قد أشارت إلى وجود إتفاق مبدئي بين برشلونة واللاعب ويتبقى فقط الإتفاق مع النادي.
نيمار لن يعود في الصيف المقبل
حسبما أكد رئيس النادي
أّكد بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن البرازيلي نيمار لن يعود لصفوف الفريق في الصيف المقبل، نافياً بذلك كل الشائعات التي حاولت التكهن بعودته إلى الكامب نو مرة آخرى.
وفي حوار له مع راديو قناة برشلونة صرح بارتوميو أنه تقابل مع نيمار أكثر من مرة ولكن لاعب باريس سان جيرمان الحالي لم يطلب منه العودة كما أُشيع، مشيراً لصعوبة التوقيع معه لأنه في موسمه الثاني مع الفريق الفرنسي.
صراع جديد مع باريس على ضم ظهير ليون
من الذي يفوز هذه المرة؟
دخل فريق برشلونة في صراع جديد مع باريس سان جيرمان على لاعب آخر وهو ميندي ظهير أيسر فريق ليون الفرنسي، والذي لفت أنظار كلا الفريقين.
وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو فأن برشلونة مهتم للغاية بضم ميندي ولكنه يواجه منافسة من باريس، بعد أن تنازع كلا الفريقان على دي يونج والذي نجح العملاق الكتالوني في الحصول على توقيعه في النهاية.
إتفاق مبدئي بين برشلونة ومهاجم فرانكفورت
على أن ينضم في الصيف المقبل
اقترب فريق برشلونة من التعاقد مع مهاجم جديد ولكن على أن ينضم للصيف المقبل، ألا وهو الصربي لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني.
وبحسب بعض الصحف المحلية لفرانكفورت فأن كلا الطرفين توصل إلى إتفاق مبدئي على قيمة العقد، ولم يتبقَ سوى مفاوضة برشلونة لإينتراخت من أجل إتمام الصفقة.
بارتوميو يحلم بالموهوب إيسكو
هل يحلم بالمستحيل؟
يحلم الرئيس الحالي لبرشلونة السيد بارتوميو بالتعاقد يوماً مع إيسكو لاعب الغريم ريال مدريد خاصةً وأن اللاعب مهمش تماماً من قبل المدرب سولاري.
وقبل مواجهة الفريقان معاً في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، أثار بارتوميو الجدل بتعليقاته لراديو كوبي حول إيسكو عندما قال أنه سيتحدث عن فلورنتينو بيريز بخصوصه إذا كان متاحاً.
كلويفرت ينصح برشلونة بضم راشفورد
لتعويض سواريز على المدى البعيد
قام المهاجم الهولندي ولاعب برشلونة السابق باتريك كلويفرت بنصح إدارة الفريق الكتالوني بالتعاقد مع الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.
وبحسب ما ذكرته النسخة الإنجليزية من موقع جول فأن كلويفرت يرى في مهاجم الشياطين الحمر بديلاً مثالياً للأوروجوياني لويس سواريز على المدى البعيد.
آرسنال يتقدم سباق ضم رابيو
بعد تراجع برشلونة
تقدم آرسنال في سباق الحصول على خدمات اللاعب أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان، والذي سينتهي عقده في الصيف المقبل.
وبحسب مصادر صحيفة ميرور فأن الجانرز يمتلكوا الأفضلية على حساب برشلونة بعد أن تعاقد الأخير مع دي يونج على أن يشارك مع الفريق الكتالوني عقب نهاية الموسم.
يُذكر أن آرسنال هو الأشد احتياجاً لضم لاعب وسط خاصةً وأن رامسي سيرحل مجاناً أيضاً وبنسبة كبيرة سيوقع ليوفنتوس.