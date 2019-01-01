موهبة آخرى من أياكس؟

أّكد بارتوميو رئيس نادي برشلونة على اهتمام العملاق الكتالوني بضم موهبة آخرى من أياكس بعد دي يونج، وهو المدافع المميز دي ليخت.

وبحسب مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول فأن بارتوميو صرح عن دي ليخت قائلاً: اسمه موجود على الطاولة، نحن دائماً ننظر إلى مثل هذه المواهب، هذا موضوع سنناقشه في خططنا الرياضية لشهر مارس.

يُذكر أن برشلونة كان قد توصل إلى إتفاق رسمي مع أياكس لضم دي يونج في الصيف المُقبل مقابل 75 مليون يورو.