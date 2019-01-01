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أخبار انتقالات برشلونة | اهتمام بضم الفنزويلي فارينييز، وكوتينيو يرغب بالرحيل

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات برشلونة في صيف 2019، في إطار سعي الفريق لمواصلة السيطرة على الدوري الإسباني، والبحث عن المجد الأوروبي الغائب

محدث
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(C)Getty Images

كوتينيو يرغب بالرحيل عن صفوف برشلونة

2019-06-20T23:26:13Z

ويتمنى العودة لليفربول

يسعى البرازيلي كوتينيو للرحيل عن صفوف برشلونة في صيف الانتقالات الحالي بمجرد انتهاء كوبا أمريكا، خاصةً وأنه يعيش في كابوس كبير داخل كامب نو.

طبقا لمصادر Le10 sport فأن البرازيلي مطلوب من عدة أندية في الدروي الإنجليزي مثل تشيلسي، مانشستر يونايتد ولكنه يتمنى العودة إلى فريقه السابق ليفربول..

اهتمام من برشلونة بضم الفنزويلي فارينييز

2019-06-20T23:22:22Z

الكوبا فرصة لمتابعته

يسعى برشلونة لإيجاد بديل للهولندي سيلسين الذي يرغب بالرحيل عن صفوف الفريق من أجل الحصول على فرصته كأساسي مع أي فريق آخر، وتعتبر كوبا أمريكا فرصة لمتابعة بعض الوجوه الجديدة.

حيث أبدى العملاق الكتالوني اهتماماً مسبقاً بالتعاقد مع الفنزويلي فارينييز والذي يشارك في كوبا أمريكا حالياً، وعلى الرغم أنه يبلغ من العمر 21 عاماً واستطاع الخروج بشباك نظيفة في أول مباراتين ضد بيرو والبرازيل.

دي ليخت يرفض العرض المقدم من برشلونة

2019-06-19T21:09:56Z

ويخبر رايولا بقراره

يبدو أن الهولندي "دي ليخت لم يقتنع بالعرض المقدم من برشلونة للتعاقد معه لمزاملة دي يونج مرة آخرى بعد أن لعبا سوياً في صفوف أياكس، قبل أن ينتقل فرانكي إلى الكامب نو بدايةً من الموسم المقبل.

طبقاً لبعض المصادر فأن دي ليخت أخبر وكيل أعماله رايولا برفضه لعرض برشلونة، ليتجه التركيز على اهتمام باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

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بدء عملية إعادة نيمار لبرشلونة مرة آخرى

2019-06-19T21:07:56Z

الرغبة موجودة لدى كل الأطراف!

بدأ برشلونة عملية إعادة البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق مرة آخرى، بعد أعوام قليلة من رحيله إلى باريس سان جيرمان بقيمة 222 مليون يورو وهو الشرط الجزائي في عقده.

وطبقاً لمصادر جلوبو البرازيلية، فأن نيمار أبدى رغبته لإدارة الفريق الفرنسي بالرحيل، وأن ميسي طالب مسئولي العملاق الكتالوني بالعمل على التعاقد مع نيمار مرة آخرى.

الياباني كوبو يرغب بالعودة إلى صفوف برشلونة مرة آخرى

2019-06-12T20:54:33Z

بعد أن كان لاعباً للبارسا بي

يرغب الياباني الموهوب "كوبو" بالعودة مجدداً إلى صفوف برشلونة بعد أن كان قد غادر الفريق في 2015 بسبب حظر الفريق في سوق الانتقالات بعد أن تعاقد النادي مع بعض الصغار بطريقة غير قانونية.

من المنتظر أن يسافر وكلاء الأعمال الجدد للاعب إلى برشلونة في اليومين الحاليين من أجل فتح المفاوضات مجدداً مع العملاق الكتالوني تنفيذاً لرغبة اللاعب.

@jfa_samuraiblue

جريزمان يقترب أكثر من الانضمام لبرشلونة

2019-06-12T20:46:17Z

بحسب تأكيدات مسئولي أتلتيكو

اقترب الفرنسي "أنطوان جريزمان" من الانضمام لصفوف برشلونة أكثر من أي وقت مضى، بعد أن أكد جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد أن هذا هو قرار اللاعب.

حيث صّرح قائلاً: نعلم أن جريزمان إتفق مع برشلونة منذ شهر مارس الماضي، وسيكسروا عقده عندما يتم تفعيل بند دفع الشرط الجزائي.

أومتيتي يؤكد بقاءه في صفوف برشلونة

2019-06-10T20:52:55Z

بعكس ما أُثير

على عكس كل ما أُثير في الفترة الأخيرة حول اقترابه من الرحيل عن صفوف برشلونة، أكد المدافع الفرنسي أومتيتي بقائه مع الفريق في الموسم المقبل.

حيث صرح قائلاً: لدي عقد، أشعر بالسعادة في برشلونة، كان لدي موسم معقد ولكن لا يوجد سبب يجعلني أرغب بالرحيل، سأكون لاعباً لبرشلونة في الموسم المقبل.

Getty Images

برشلونة يسعى للتعاقد مع الأسطورة بوفون

2019-06-10T20:49:55Z

بعد أن أصبح لاعباً حراً

أبدى فريق برشلونة استعداده للتعاقد مع الأسطورة الإيطالية "جيانلويجي بوفون" حارس مرمى يوفنتوس سابقاً بعد أن انتهى عقده مع باريس سان جيرمان وأصبح لاعباً حراً.

وطبقاً لمصادر سكاي سبورتس، فأن العملاق الكتالوني يسعى للتعاقد مع بوفون من أجل أن يكون بديلاً للألماني تير شتيحن خاصةً وأن الهولندي سيلسين يرغب بالرحيل للحصول على عدد دقائق أكبر.

سيلسين يقترب من الانضمام لبنفيكا البرتغالي

2019-05-27T16:25:48Z

الاتفاق وشيك!

اقترب الحارس الهولندي "جاسبر سيلسين" من الرحيل عن صفوف برشلونة مع وجود اهتمام قوي من فريق بنفيكا البرتغالي الذي أبدى رغبة حقيقية بضمه.

طبقاَ لمصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول فأن اللاعب اتفق مع النسور على الشروط الشخصية ولم يتبقَ سوى اتفاق الناديين على قيمة انتقاله حيث يرغب البارسا بالحصول على 25 مليون يورو نظير التفريط به.

Getty Images

برشلونة يرفض عرضاً إنجليزياً لرحيل جوميش

2019-05-27T16:22:26Z

العرض لم يرضِ العملاق الكتالوني

رفض فريق برشلونة عرضاً من فريق وست هام يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع البرتغالي "أندريه جوميش" والذي لعب معاراً لفريق إيفرتون طيلة الموسم الماضي.

وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن المطارق تقدموا بعرض قيمته 18 مليون جنيه إسترليني ولكنه قوبل بالرفض، خاصةً مع وجود صراع لضمه من إيفرتون وتوتنهام.

سيلسين مطلوب بقوة في إنجلترا

2019-05-20T15:07:19Z

من قبل مانشستر يونايتد!

بدأ مانشستر يونايتد الاستعداد للحياة بدون دي خيا بعد أن تعثرت مفاوضات تجديد عقده مع الشياطين الحمر، وفي ظل هبوط مستوى الفريق في الفترة الأخيرة فمن المتوقع رحيله في أي لحظة.

ويعتبر الهولندي "سيلسين" حارس برشلونة أحد الأهداف المحتملة لليونايتد من أجل تعويض دي خيا في حال رحيله، خاصةً وأنه يرغب بالرحيل عن كامب نو من أجل المشاركة أساسياً بعد أن ظل حبيس الدكة للألماني تير شتيجن.

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برشلونة مهتم بضم مهاجم إيفرتون "ريتشارلسون"

2019-04-19T20:42:59Z

برازيلي آخر من مدينة ليفربول؟

أظهر فريق برشلونة اهتمامه بضم برازيلي آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ريتشارلسون لاعب إيفرتون والذي يجذب أنظار الفريق الكتالوني.

بحسب ما ذكرته صحيفة ماركا فأن البلوجرانا يسعى للتعاقد مع ريتشارلسون لتدعيم الهجوم خاصةً وأن بواتينج لم يقدم أي إضافة تذكر منذ التعاقد معه على سبيل الإعارة.

برشلونة يتصدر سباق ضم دي ليخت

2019-04-08T19:56:28Z

وسط منافسة شرسة من اليوفي

تصدر برشلونة سباق الأندية المهتمة بالتعاقد مع دي ليخت مدافع فريق أياكس الهولندي، والذي يلقى اهتماماً موسعاً من أكبر الأندية الأوروبية بسبب القدرات المذهلة التي يمتلكها اللاعب.

وبحسب ما ذكرته مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول، فأن العملاق الكتالوني هو المفضل لضم اللاعب وخاصةً بعد تدخل الرئيس بارتوميو، ولكنه سيواجه منافسة قوية من يوفنتوس الساعي بشدة لضم اللاعب.

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