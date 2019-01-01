الكوبا فرصة لمتابعته

يسعى برشلونة لإيجاد بديل للهولندي سيلسين الذي يرغب بالرحيل عن صفوف الفريق من أجل الحصول على فرصته كأساسي مع أي فريق آخر، وتعتبر كوبا أمريكا فرصة لمتابعة بعض الوجوه الجديدة.

حيث أبدى العملاق الكتالوني اهتماماً مسبقاً بالتعاقد مع الفنزويلي فارينييز والذي يشارك في كوبا أمريكا حالياً، وعلى الرغم أنه يبلغ من العمر 21 عاماً واستطاع الخروج بشباك نظيفة في أول مباراتين ضد بيرو والبرازيل.