لم يتنظر برشلونة كثيراً من أجل معرفة موقف ريال بتيس في اللاعب جونيور فيربو، خاصةً بعد أن رفض النادي الأندلسي التفريط في اللاعب بأقل من 35 مليون يورو في سوق الانتقالات الحالي.

أشارت مصادر صحيفة سبورت أن البلاوجرانا قد ينظر إلى بدائل آخرى في مركز الظهير الأيسر ومنها فيليب ماكس لاعب أوجسبورج الألماني والذي سيكلف حوالي 20 مليون يورو.