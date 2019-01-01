توديبو يحلم بالانضمام للبارسا
ويرفض السيتي!
رفض المدافع الفرنسي الواعد توديبو لاعب تولوز الانتقال إلى مانشستر سيتي بسبب رغبته في الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني.
حيث أشارت مصادر راديو مونتي كارلو أنه برغم الاتفاق بين تولوز والسيتي على الصفقة ولكن اللاعب رفض العرض، مفضلاً انتظار تحقيق حلمه باللعب في الكامب نو.
أخيراً، برشلونة يتوصل إلى اتفاق لضم رابيو
على أن ينضم في الصيف
نجح فريق برشلونة أخيراً في التوصل إلى اتفاق لضم الفرنسي أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان، والذي سينتهي عقده في الصيف المقبل.
وأشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن اللاعب سيتقاضى راتب 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وسينضم مجاناً بعد نهاية الموسم الحالي.
تفاؤل بخصوص ضم إريكسن
بعد تصريحات بوكتينيو الأخيرة
تلقى فريق برشلونة إشارات إيجابية بخصوص إمكانية ضم إريكسن نجم توتنهام، وبالأخص بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مدرب الفريق بوكتينيو.
حيث ألمح الأرجنتيني إلى أن صانع الألعاب الدانماركي يمكنه أن يفعل ما يريده وأنه لا يمكنه أن يتدخل بينه وبين إدارة النادي.
يُذكر أن الفريق الكتالوني من أبرز المهتمين بكريستيان إريكسن منذ أن كان لاعباً في صفوف أياكس الهولندي.
إيفرتون من المهتمين بضم مالكوم
هل ينضم لجوميز، مينا ودينيه؟
أبدى فريق إيفرتون الإنجليزي اهتمامه بضم لاعب آخر من صفوف برشلونة، بعد أن كان قد ضم ثلاثة لاعبين في الموسم الماضي منهم واحد فقط على سبيل الإعارة.
هذا اللاعب هو مالكوم، الذي يبدو أن الفريق الكتالوني سيفرط فيه لصعوبة حصوله على المزيد من الدقائق هذا الموسم، وبحسب صحيفة ماركا فأن فريق مدينة ليفربول يرغب بالتوقيع معه.
عرض صيني من أجل مالكوم
هل يوافق برشلونة؟
يبدو أن إتجاه الأندية الصينية نحو التعاقد مع اللاعبين البرازيليين تحديداً دون أي جنسية آخرى لن يتوقف أبداً، وأبرز اللاعبين الذي أبدوا اهتمامهم به هو مالكوم.
حيث أفادت مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول أن الفريق الكتالوني تلقى عرضاً رسمياً من نادي جوانزو مرة آخرى بقيمة 50 مليون يورو.
يُذكر أن مالكوم لا يشارك كثيراً منذ مجيئه ومع منح ديمبيلي للثقة واقترابه من البقاء، يبدو أن التضحية بالبرازيلي قريبة.
أولمو لا يستبعد العودة لبرشلونة
هل يعود قريباً؟
لم يستبعد الإسباني داني أولمو مهاجم دينامو زغرب العودة مسبقاً إلى فريقه القديم برشلونة إذا ما كان هناك اهتماماً جاداً بضمه.
وأشارت التقارير إلى أن خريج أكاديمية لاماسيا يمني نفس بارتداء قميص البلوجرانا مرة آخرى واصفاً ذلك بالشعور الخاص للغاية.
برشلونة يقترب من ضم دي يونج
بحسب التقارير الأخيرة
أسرع برشلونة من مفاوضاته مع أياكس لضم دي يونج لاعب أياكس، بعد أن أبدى الأخير تفضيله للفريق الإسباني على بقية المهتمين بضمه.
وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت فأن العملاق الكتالوني كثف من مفاوضاته لضم دي يونج في الآونة الأخيرة ويأمل في أن يقنع أياكس ببيعه مقابل 60 مليون يورو.
رامسي قد يكون بديل رابيو في برشلونة
الويلزي سينتهي عقده بحلول الصيف
انضم برشلونة إلى قائمة المهتمين بالتعاقد مع الويلزي رامسي، والذي سينتهي عقده في الصيف المقبل ويبدو رحيله عن آرسنال وشيكاً.
وبحسب تصريحات وكيل أعماله فأن الفريق الكتالوني من المهتمين بلاعب الجانرز، خاصةً مع بحث النادي المستمر عن ضم لاعب وسط.
يُذكر أن مفاوضات البلوجرانا مع رابيو تعطلت بسبب المبالغة في المطالبات المادية من قبل والدته وهي وكيلة أعماله.
موريو يصف انضمامه للبارسا بالحلم
الذي تحقق بالصدفة!
لم يخفِ الكولومبي موريو مدافع برشلونة الجديد سعادته البالغة بالانضمام لبرشلونة، كعادة أغلب اللاعبين اللاتنيين أو الأوروبيين حتى والذين يحلموا بالانضمام لهذا الصرح العريق.
ووصف المدافع المُعار من فالنسيا ارتداء قميص البارسا بأنه الحلم الذي تحقق وأضاف قائلاً: لقد فتح الله الباب لي.
يُذكر أن موريو انضم لفريق برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
رابيو لم يعد أولوية لبرشلونة
بسبب المطالبات المادية
يفكر فريق برشلونة جدياً في التراجع عن ضم الفرنسي رابيو لاعب باريس سان جيرمان والذي سينتهي عقده في الصيف المقبل، بسبب صعوبة المفاوضات معه.
وبحسب المصادر المقربة من الفريق الكتالوني، فأن مسئولي البلوجرانا عبروا عن استيائهم من المغالاة في المطالبات المادية من قبل والدته ووكيلة أعماله.
يُذكر أن ثمة أندية آخرى مهتمة بضم اللاعب بخلاف برشلونة، وهي مانشستر سيتي، ويوفنتوس.