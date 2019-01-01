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أخبار انتقالات برشلونة | آرسنال في مفاوضات مع سواريز، وسيلفا ينفي اهتمامه بمالكوم!

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات برشلونة في شتاء 2019، في إطار سعي الفريق لمواصلة السيطرة على الدوري الإسباني، والبحث عن المجد الأوروبي الغائب

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Getty Images

ماركو سيلفا ينفي اهتمامه بضم مالكوم

2019-01-05T21:40:22Z

إيفرتون لن يضم لاعب جديد من برشلونة؟

نفى ماركو سيلفا كل الشائعات التي ربطت فريقه بلاعب جديد من برشلونة وهو مالكوم حسبما أشارت بعض التقارير في الأيام الأخيرة.

حيث صرح سيلفا أن كل هذه التقارير عارية تماماً من الصحة، مؤكداً أن التوفيز غير مهتمين أبداً بالجناح البرازيلي.

يُذكر أن إيفرتون كان قد ضم مينا ودينيه بصفة نهائية واستعار جوميش من برشلونة في الصيف الماضي.

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آرسنال في مفاوضات مع سواريز

2019-01-05T21:35:19Z

دينيس وليس لويس!

دخل آرسنال في مفاوضات مع اللاعب دينيس سواريزـ تمهيداً لتدعيم صفوف الفريق وضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب مصادر سكاي سبورتس الإيطالية، فأن المفاوضات بين الطرفين بدأت والصفقة قريبة بسبب إعجاب إيمري الشديد بقدرات اللاعب.

توديبو يحلم بالانضمام للبارسا

2019-01-04T20:37:50Z

ويرفض السيتي!

رفض المدافع الفرنسي الواعد توديبو لاعب تولوز الانتقال إلى مانشستر سيتي بسبب رغبته في الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني.

حيث أشارت مصادر راديو مونتي كارلو أنه برغم الاتفاق بين تولوز والسيتي على الصفقة ولكن اللاعب رفض العرض، مفضلاً انتظار تحقيق حلمه باللعب في الكامب نو.

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أخيراً، برشلونة يتوصل إلى اتفاق لضم رابيو

2019-01-04T20:36:13Z

على أن ينضم في الصيف

نجح فريق برشلونة أخيراً في التوصل إلى اتفاق لضم الفرنسي أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان، والذي سينتهي عقده في الصيف المقبل.

وأشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن اللاعب سيتقاضى راتب 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وسينضم مجاناً بعد نهاية الموسم الحالي.

تفاؤل بخصوص ضم إريكسن

2019-01-03T22:07:32Z

بعد تصريحات بوكتينيو الأخيرة

تلقى فريق برشلونة إشارات إيجابية بخصوص إمكانية ضم إريكسن نجم توتنهام، وبالأخص بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مدرب الفريق بوكتينيو.

حيث ألمح الأرجنتيني إلى أن صانع الألعاب الدانماركي يمكنه أن يفعل ما يريده وأنه لا يمكنه أن يتدخل بينه وبين إدارة النادي.

يُذكر أن الفريق الكتالوني من أبرز المهتمين بكريستيان إريكسن منذ أن كان لاعباً في صفوف أياكس الهولندي.

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إيفرتون من المهتمين بضم مالكوم

2019-01-03T22:03:59Z

هل ينضم لجوميز، مينا ودينيه؟

أبدى فريق إيفرتون الإنجليزي اهتمامه بضم لاعب آخر من صفوف برشلونة، بعد أن كان قد ضم ثلاثة لاعبين في الموسم الماضي منهم واحد فقط على سبيل الإعارة.

هذا اللاعب هو مالكوم، الذي يبدو أن الفريق الكتالوني سيفرط فيه لصعوبة حصوله على المزيد من الدقائق هذا الموسم، وبحسب صحيفة ماركا فأن فريق مدينة ليفربول يرغب بالتوقيع معه.

عرض صيني من أجل مالكوم

2019-01-02T21:44:26Z

هل يوافق برشلونة؟

يبدو أن إتجاه الأندية الصينية نحو التعاقد مع اللاعبين البرازيليين تحديداً دون أي جنسية آخرى لن يتوقف أبداً، وأبرز اللاعبين الذي أبدوا اهتمامهم به هو مالكوم.

حيث أفادت مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول أن الفريق الكتالوني تلقى عرضاً رسمياً من نادي جوانزو مرة آخرى بقيمة 50 مليون يورو.

يُذكر أن مالكوم لا يشارك كثيراً منذ مجيئه ومع منح ديمبيلي للثقة واقترابه من البقاء، يبدو أن التضحية بالبرازيلي قريبة.

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أولمو لا يستبعد العودة لبرشلونة

2019-01-02T21:38:41Z

هل يعود قريباً؟

لم يستبعد الإسباني داني أولمو مهاجم دينامو زغرب العودة مسبقاً إلى فريقه القديم برشلونة إذا ما كان هناك اهتماماً جاداً بضمه.

وأشارت التقارير إلى أن خريج أكاديمية لاماسيا يمني نفس بارتداء قميص البلوجرانا مرة آخرى واصفاً ذلك بالشعور الخاص للغاية.

برشلونة يقترب من ضم دي يونج

2019-01-01T20:42:35Z

بحسب التقارير الأخيرة

أسرع برشلونة من مفاوضاته مع أياكس لضم دي يونج لاعب أياكس، بعد أن أبدى الأخير تفضيله للفريق الإسباني على بقية المهتمين بضمه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت فأن العملاق الكتالوني كثف من مفاوضاته لضم دي يونج في الآونة الأخيرة ويأمل في أن يقنع أياكس ببيعه مقابل 60 مليون يورو.

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رامسي قد يكون بديل رابيو في برشلونة

2019-01-01T20:40:01Z

الويلزي سينتهي عقده بحلول الصيف

انضم برشلونة إلى قائمة المهتمين بالتعاقد مع الويلزي رامسي، والذي سينتهي عقده في الصيف المقبل ويبدو رحيله عن آرسنال وشيكاً.

وبحسب تصريحات وكيل أعماله فأن الفريق الكتالوني من المهتمين بلاعب الجانرز، خاصةً مع بحث النادي المستمر عن ضم لاعب وسط.

يُذكر أن مفاوضات البلوجرانا مع رابيو تعطلت بسبب المبالغة في المطالبات المادية من قبل والدته وهي وكيلة أعماله.