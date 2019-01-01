أشرف بنشرقي صفقة القرن في الزمالك
لاعب الزعيم
أشرف بنشرقي قد تكون صفقة القرن التي أعلن عنها رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، اللاعب لديه عقد حاليا مع الهلال حتى 2020، في الموسم الماضي تمت إعارته إلى لانس وسجل فقط 3 أهداف وأسيست في 11 مباراة خاضها مع الفريق
كارلوس إدواردو مطلوب في جلطة سراي
اللاعب البرازيلي
دخل كارلوس إدواردو لاعب الهلال ضمن اهتمامات جلطة سراي خلال ميركاتو الصيف الحالي. اللاعب البرازيلي سجل في الموسم الماضي 13 هدفًا في 35 مباراة وقدم 6 تمريرات حاسمة.
يُذكر أن اللاعب البرازيلي هو أحد أهم اللاعبين في النادي السعودي خلال السنوات الماضية.
إدارة الهلال تصرف النظر عن كاريلو
بسبب ناديه بنفيكا
إدارة نادي الهلال أوقفت مفاوضاتها بشكل نهائي مع نادي بنفيكا بخصوص شراء ما تبقى من عقد المحترف البيروفي أندري كاريلو، وذلك بسبب مغالاة النادي البرتغالي الذي طلب مبلغاً وصف بالتعجيزي، وتم تقديره بـ20 مليون يورو.
إدارة الهلال تسوق عقود بعض اللاعبين
المحترفين بالفريق
بدأت إدارة الهلال عبر عدد من الوسطاء تسويق عدد من المحترفين الأجانب اللذين لا تزال عقودهم سارية المفعول؛ وهم علي الحبسي وجوناثان وسوريانو وديجينك بشكل مبدئي، على أن يحدد الجهاز الفني الجديد احتياجاته خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقبل في يوليو المقبل.
سيروتي يعود إلى فريقه السابق
لاعب الهلال
عاد الأرجنتيني إيركويل سيروتي، مهاجم فريق الهلال السابق، إلى ناديه القديم ” سان لورينزو ” .
وكانت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، أعلنت رسميا منذ أيام قليلة، إنهاء تعاقد سيروتي.
إدارة الهلال تنتظر رد الفرنسي برونو جينسيو
الزعيم يرغب في مدرب جديد
ينتظر نادي الهلال موقف الفرنسي برونو جينسيو، الذي استقال مؤخراً من تدريب نادي ليون الفرنسي، ويدرس الأخير عدة عروض تلقاها من أندية ومنتخبات، ومن أبرزها نيوكاسل الإنجليزي الذي أعلن أن جينسيو إلى جانب لوران بلان ضمن لائحة الأسماء المرشحة لخلافة المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز في قيادة نيوكاسل، بالإضافة إلى منتخب المغرب ونادي الهلال.
علي الحبسي يخرج من الهلال
الحارس العماني على أعتاب الرحيل
أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال خروج حارس المرمى الدولي العماني المخضرم علي الحبسي من حسابات النادي ومن المنتظر توقيع مخالصة معه من قبل الإدارة خلال الأيام المقبل.
سالم الدوسري يقترب من التجديد بـ7 ملايين
لاعب الوسط
قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي أن إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل عرضت 7 ملايين ريال على اللاعب سالم الدوري من أجل جديد تعاقد مع النادي خلال الفترة الحالية لمدة موسمين.
إنترناسيونال البرازيلي يرفض عرض الهلال
للاعب إدينيلسون
إدارة نادي إنترناسيونال البرازيلي، رفضت عرضا رسميا آخر من الهلال، للحصول على خدمات البرازيلي إدينيلسون؛ لاعب المحور الذي يرى النادي أنه يشكل جزءا مهما من خططه الاستراتيجية عطفا على قيمته الفنية، على الرغم من أن العرض لا يقاوم على الصعيد المادي. وتشير الصحافة البرازيلية إلى أن عرض الهلال يلامس أربعة ملايين يورو، علما بأن القيمة السوقية للاعب تصل إلى 3.5 مليون يورو.
كاريلو يبتعد عن الهلال
الدولي البيروفي
كاريلو اقترب من الرحيل عن الهلال متجهًا إلى فلامينجو البرازيلي، الذي يتولى مسؤوليته الفنية البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني السابق للزعيم، والذي استقدم اللاعب من قبل للأزرق من بنفيكا، ويبدو أن الوجهة المقبلة للاعب ستتحدد بعد نهاية مشوار منتخب بلاده بكوبا أمريكا البرازيل 2019.
وكيل عموري يفجر مفاجأةً مدوية
لايزال مصير النجم الإماراتي حائر بين الهلال والعين
صرح نادر المرزوقي وكيل أعمال عمر عبد الرحمن عموري إلى أن الهلال لم يتفاوض مع اللاعب الإماراتي حتى الآن، وذلك على عكس الأخبار التي خرجت في الأيام السابقة.
وتحدث وكيل نجم الزعيم عن رغبة موكله قائلاً أن اللاعب يرغب في البقاء في صفوف الموج الأزرق، سعياً منه لإثبات ذاته بعد أن انتهى موسمه الماضي مبكراً لإصابته بالرباط الصليبي.
الهلال متمسك بالتعاقد مع إيدنيلسون
البرازيلي خيار هلالي في الميركاتو الصيفيرفع الهلال من عرضه لكسب خدمات البرازيلي إيدنيلسون المحترف في نادي إنترناسيونال البرازيلي، ورغم رفض النادي البرازيلي لعرض الهلال الأول، فإن رغبة الهلاليين في التوقيع مع اللاعب تبدو أكبر
جيسوس يخطف كاريلو من الهلال
مدرب الزعيم السابق يقترب من ضم كاريلوكشفت وسائل الإعلام البيروفية أن نادي فلامنغو الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، مهتم بالتعاقد مع البيروفي أندري كاريلو الذي لعب للهلال في الموسم المنصرم معاراً من قبل نادي بنفيكا البرتغالي، وأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة وسط رغبة متبادلة بين اللاعب وجيسوس، ما سيصعب مهمة الهلال في إعادة اللاعب لصفوفه مرة أخرى.
الهلال يُفاضل بين لاودروب وجينيسيو
الزعيم يبحث عن مدير فني
قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال وجود مفاضلة بين الدنماركي مايكل لاودروب والفرنسي برونو جينيسيو على قيادة الفريق خلال الموسم المُقبل.
وسيتقرر بناء على سير المفاوضات في كلا الجانبين إلى أين ستتجه البوصلة الزرقاء.
إدارة فهد بن نافل رئيس الهلال تعمل بكل قوة حاليًا على إنهاء ملف المدير الفني الجديد للفريق.
الهلال يجدد عقد الثلاثي السعودي
ثلاثي الهلال يقترب من الفيحاء
يقتربون من الرحيل
أوضحت إدارة ناي الهلال، عن رغبة نادي الفيحاء لضم كُل ثلاث لاعبين ، لفريقه .
وكتب الهلال عبر صفحته الرسمية بتويتر ، قائلاً ، ” الثلاثي “أحمد شراحيلي ، حسن كادش ، أحمد أشرف” يدخلون ضمن خيارات نادي الفيحاء ” .
أشرف بنشرقي خارج أسوار الهلال
المغربي يخرج من حسابات الإدارة
تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل إلى فك التعاقد مع لاعب الفريق المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.
وقالت تقارير إن الهلال يعمل على التخلص من اللاعب المغربي بعد أن انتهت فترة إعارته إلى نادي لانس الفرنسي.
ومن المقرر أن تناقش إدارة الهلال العروض التي وصلت للمهاجم المغربي صاحب الـ 24 عامًا مع وكيل أعماله، لاختيار الأنسب منها، للسماح له بالرحيل.
مدرب ليون الفرنسي يقترب من الهلال
إدارة الزعيم تبحث عن مدير فني
أكدت العديد من الصحف الفرنسية، أن مجلس إدارة نادي الهلال فتح خط مفاوضات مع برونو جينيسيو المدير الفني لفريق ليون الفرنسي، وذلك للتعاقد معه في الفترة القادمة.
وتنتظر إدارة الهلال رد ” جينيسيو ” الذي أبدى موافقة مبدئية لإتمام التعاقد خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تقدم الفريق بعرض مالي ضخم لمدرب ليون على حد وصف الصحف الفرنسية.