اللاعب السنغالي

التركية أشارت إلى أن المفاوض النصراوي أقترح ضم أحمد موسى في هذه الصفقة، من أجل اقناع مسؤولي جلطة سراي بالتعاقد مع مباي دياني.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي جلطة سراي ترغب في الحصول على 16مليون يورو لأجل التخلي عن اللاعب.

ولم يُقدم أحمد موسى ما يشفع له للبقاء في صفوف نادي النصر على الرغم من القيمة المالية المرتفعة التي قدم بها إلى العالمي.