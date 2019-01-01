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أخبار انتقالات النصر | الاتحاد يُعطل صفقة الهداف الجديد

تعرف على أخبار انتقالات النصر اليوم 26 يونيو، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام في ميركاتو صيف 2019؟ وماذا ينتظر إدارة النادي الجديد

محدث
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الاتحاد يُعطل صفقة النصر

2019-06-26T15:47:02Z

قالت تقارير أن مفاوضات النصر مع إدارة جلطة سراي قد تتوقف لرغبة غلطة سراي في تسديد قيمة الصفقة بالكامل بسبب ما حدث لها مع الاتحاد الذي تأخر في إرسال أقساط اللاعب جاري رودريجز.

وكيل دياني يكشف عن تطورات مفاوضات النصر

2019-06-26T08:56:40Z

اللاعب السنغالي

دافيلا وكيل أعمال اللاعب السنغالي مباي دياني لشبكة NTV Spor : خلال الساعات القليلة القادمة سيحسم نادي جلطة سراي موقفه من انتقال اللاعب لنادي النصر في ظل إصرار اللاعب على الرحيل.

النصر يرفض العروض المُقدمه لـ"جوليانو"

2019-06-26T08:55:51Z

عروض برازيلية

رفض نادي النصر عدة عُروض من أندية برازيلية لشراء البرازيلي جوليانو لأهمية في خارطة النصر بالموسم المُقبل، كما رفض اللاعب العودة إلى دوري بلاده خلال الفترة المقبلة مؤكدًا رغبته البقاء رفقة العالمي أو الاحتراف في أوروبا.

النصر يعرض ضم مباي دياني مقابل أحمد موسى

2019-06-25T08:08:04Z

اللاعب السنغالي

التركية أشارت إلى أن المفاوض النصراوي أقترح ضم أحمد موسى في هذه الصفقة، من أجل اقناع مسؤولي جلطة سراي بالتعاقد مع مباي دياني.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي جلطة سراي ترغب في الحصول على 16مليون يورو لأجل التخلي عن اللاعب.

ولم يُقدم أحمد موسى ما يشفع له للبقاء في صفوف نادي النصر على الرغم من القيمة المالية المرتفعة التي قدم بها إلى العالمي.

فرجاسي ساسي ينفي وجود عرض من النصر

2019-06-25T08:07:25Z

أكد اللاعب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك المصري، ولاعب منتخب نسور قرطاج، على رغبته في الاستمرار مع نادي الزمالك الفترة المقبلة.

جاء ذلك ردًا على الأنباء التي ترددت حول رغبة ناديي النصر والهلال بضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إبراهيم غالب خارج النصر

2019-06-25T08:06:13Z

قريب من الفيصلي

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى اقتراب اللاعب إبراهيم غالب لاعب نادي النصر من خوض تجربة جديدة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التقارير كشفت أن النصر أبلغ غالب، الشهر الماضي، بعدم رغبته في تجديد العقد المبرم بينهما، ما يتيح لأي ناد ضمَّه بنظام الانتقال الحر.

إبراهيم غالب ـ النصر

محمد السهلاوي مطلوب في نادي العدالة

2019-06-24T14:56:14Z

مهاجي العالمي قريب من الرحيل

قال رئيس نادي العدالة عبدالعزيز المضحي أن محمد السهلاوي لاعب كبير، وله تاريخ مميز مع ناديه السابق النصر أو المنتخب السعودي، وأعتقد أنه لا يزال من النجوم الكبار في الملاعب السعودية. وفي الحقيقة، نحن نريده ونتمنى أن يكون معنا ويشكل مع هداف دوري الأولى المدغشقري أندريا ثنائياً مميزاً في خط الهجوم، لكن العائق أننا لا يمكن أن نوفر ما يطلبه، ويجب أن تكون هناك بعض التنازلات من طرف اللاعب

جوليانو لن يرحل عن النصر

2019-06-24T09:21:53Z

المحترف البرازيلي

زف البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر حاليًا بشرى سارة لجماهير العالمي عندما أكد عدم وجود أي عرض رسمي من البرازيل لضمه إلى أحد الأندية.

جوليانو قال تصريح صحفي وفقًا لـ Torcedoresأن حلمه هو اللعب في دوري أبطال أوروبا مع نادٍ أوروبي كبير قائلا: من يريد التعاقد معي عليه دفع 10.5 مليون يورو.

العديد من التقارير برازيلية أعلنت في وقت سابق تنافس بعض الأندية البرازيلية على ضم جوليانو إلى صفوفها.

حمد الله يتراجع عن قرار الرحيل بعد تدخل أعضاء الشرف

2019-06-23T15:52:25Z

هل يضحي حمد الله بحلم اللعب في دوري أبطال أوروبا من أجل البقاء في النصر؟

توصل مجموعة من أعضاء شرف نادي النصر لاتفاق مع عبد الرزاق حمد الله يقضى باستمراره الموسم القادم مع العالمي، والتراجع عن قراره بالرحيل إلى أوروبا في سوق انتقالات الصيف الحالي.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فقد أجرى الأعضاء الشرفيون للعالمي اتصالاتهم مع النجم المغربي وأقنعوه بالعدول عن فكرة الرحيل، وجاء ذلك بعد تأكيد أحد الإعلاميين المغاربة بأن صاحب الـ28 عاماً سينتقل في الميركاتو الحالي للعب في أحد الأندية الإيطالية المشاركة في ذات الأذنين.

النصر يقترب من الحصول على توقيع دياني

2019-06-23T09:33:32Z

هل يكون هداف الدوري التركي بديلاً لحمد الله في العالمي؟

أكدت مصادر تركية أن النصر أصبح قريباً من ضم مباي دياني مهاجم جلطة سراي التركي، وذلك تحسباً لرحيل هداف الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله.

وبحسب المصادر فإن المهاجم السنغالي سيتقاضى مع بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 4 ملايين يورو سنوياً، وذلك في حالة انضمامه في سوق انتقالات الصيف الحالي، لكن الصفقة لم تنته حتى الآن لطلب النادي التركي 16 مليون يورو فيما قدمت إدارة فرسان نجد عرضاً يقدر بـ13 مليون يورو فقط.

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النصر يفكر في التعاقد مع حارس الزمالك

2019-06-21T16:26:28Z

​أفادت تقارير بأن نادي النصر يسعى للتخلص من حارسه الأسترالي براد جونز، وقد تم طرح أكثر من بديل لمحاولة التعاقد معهم في فترة الانتقالات الحالية، وكان من أبرز الأسماء المطروحة هو الحارس محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، وذكرت بعض التقارير المصرية والسعودية أن العالمي في طريقه لتقديم عرض بيقمة 3 مليون يورو للحصول على خدمات الحارس المصري.
وكان جنش قد أنتقل إلى القلعة البيضاء في شتاء 2011 قادماً من نادي الأوليمبي، ومنذ ذلك الحين وهو من أهم دواعم الفارس الأبيض في مركزه.

مدافع ليبي ضمن خيارات النصر

2019-06-21T08:19:10Z

تقارير مغربية تربط اللاعب بالدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن وجود مفاوضات مع قلب الدفاع الليبي سند الورفلي لاعب نادي الرجاء المغربي من قبل أحد مسؤولي النصر للتعاقد معه في الصيف الحالي، بعد أن طالب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول، دعم هذا المركز بشكل عاجل.

وجاءت مفاوضات النصر مع الورفلي، وفقًا من التقارير، من قِبل الشخصيات المقربة من النادي وأعضاء الشرف، وذلك في ظل عدم حسم هوية مجلس الإدارة الجديد، لعدم تقدم أي شخص بأوراقه في الانتخابات الجارية حاليًا.

 

راموس مطلوب في الدوري البيروفي

2019-06-21T08:17:32Z

قلب دفاع العالمي

كشفت صحيفة "depor"، أن نادي أليانزا ليما البيروفي يسعى للتعاقد مع مدافع نادي النصر كريستيان راموس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وانتقل راموس، البالغ من العمر 30 سنة، إلى نادي النصر، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف فريق فيراكروز المكسيكي.

وكيل اللاعب أكد في تصريحات صحفية أن راموس مازال لاعبًا في فوف النصر ويجب على الإدارة التخلي عنه للتوقيع إلى أي نادي جديد

فابيو كونتراو مطلوب في النصر

2019-06-20T10:11:47Z

لاعب ريال مدريد السابق

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن وجود اهتمام كبير بالتعاقد مع الظهير الأيسر البرتغالي فابيو كورنتارو من قبل العديد من الأندية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 المفاجأة كانت في بروز أسم نادي النصر السعودي، حيث ظهر ضمن العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق.

تقارير برازيلية قالت أن النصر ضمن أندية فلامنجو البرازيلي، ودينامو موسكو وزينيت في روسيا، وشنغهاي الصيني، والدحيل القطري.

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