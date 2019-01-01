صراع برازيلي لضم جوليانو
على ما يبدو أن محترف النصر في طريق العودة لبلاده
كشفت تقارير برازيلية إلى أن هناك 3 أندية كبيرة في الدوري البرزيلي تسعى لضم جوليانو محترف النصر في سوق انتقالات الصيف الحالي، منها الثنائي جريميو وكورينثيانز.
انضم صاحب الـ29 عاماً للعالمي الصيف الماضي قادماً من فنربخشه التركي مقابل 10.5 مليون يورو، وقدم خلال الموسم المنقضي مستوى رائع يعكس الرقم الذي حصل عليه فريقه السابق للتخلي عنه في ميركاتو الصيف الماضي.
النصر يقترب من الحصول على توقيع دياني
هل يكون هداف الدوري التركي بديلاً لحمد الله في العالمي؟
أكدت مصادر تركية أن النصر أصبح قريباً من ضم مباي دياني مهاجم جلطة سراي التركي، وذلك تحسباً لرحيل هداف الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله.
وبحسب المصادر فإن المهاجم السنغالي سيتقاضى مع بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 4 ملايين يورو سنوياً، وذلك في حالة انضمامه في سوق انتقالات الصيف الحالي، لكن الصفقة لم تنته حتى الآن لطلب النادي التركي 16 مليون يورو فيما قدمت إدارة فرسان نجد عرضاً يقدر بـ13 مليون يورو فقط.
النصر يفكر في التعاقد مع حارس الزمالك
مدافع ليبي ضمن خيارات النصر
تقارير مغربية تربط اللاعب بالدوري السعودي
كشفت تقارير صحفية مغربية عن وجود مفاوضات مع قلب الدفاع الليبي سند الورفلي لاعب نادي الرجاء المغربي من قبل أحد مسؤولي النصر للتعاقد معه في الصيف الحالي، بعد أن طالب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول، دعم هذا المركز بشكل عاجل.
وجاءت مفاوضات النصر مع الورفلي، وفقًا من التقارير، من قِبل الشخصيات المقربة من النادي وأعضاء الشرف، وذلك في ظل عدم حسم هوية مجلس الإدارة الجديد، لعدم تقدم أي شخص بأوراقه في الانتخابات الجارية حاليًا.
راموس مطلوب في الدوري البيروفي
قلب دفاع العالمي
كشفت صحيفة "depor"، أن نادي أليانزا ليما البيروفي يسعى للتعاقد مع مدافع نادي النصر كريستيان راموس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وانتقل راموس، البالغ من العمر 30 سنة، إلى نادي النصر، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف فريق فيراكروز المكسيكي.
وكيل اللاعب أكد في تصريحات صحفية أن راموس مازال لاعبًا في فوف النصر ويجب على الإدارة التخلي عنه للتوقيع إلى أي نادي جديد
فابيو كونتراو مطلوب في النصر
لاعب ريال مدريد السابق
كشفت تقارير صحفية برازيلية عن وجود اهتمام كبير بالتعاقد مع الظهير الأيسر البرتغالي فابيو كورنتارو من قبل العديد من الأندية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
المفاجأة كانت في بروز أسم نادي النصر السعودي، حيث ظهر ضمن العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق.
تقارير برازيلية قالت أن النصر ضمن أندية فلامنجو البرازيلي، ودينامو موسكو وزينيت في روسيا، وشنغهاي الصيني، والدحيل القطري.
عبدالله مادو يرفض تجديد عقده مع النصر
اللاعب يضع شرطًا للتجديد
وجه اللاعب عبد الله مادو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي صدمة لإدارة العالمي الراغبة في لحصول على توقيعه على عقد جديد.
ورفض عبد الله مادو لاعب فريق النصر العرض المقدم من جانب إدارة الفريق من أجل تمديد عقده الحالي مع العالمي.
وعرض بطل الدوري السعودي على اللاعب عقداً براتب سنوي يبلغ مليوني ريال في الموسم الواحد.
وطلب اللاعب زيادة القيمة المالية لراتبه السنوي، الذي يراها غير مناسبة بالمرة لمجهوداته مع الفريق.
النصر يستهدف استعادة حارس مرماه السابق
عبدالله العويشير على طاولة النصر
ألقت تقارير صحفية الضوء على وجود رغبة لدى نادى النصر في استعادة حارسه السابق ، عبدالله العويشير، الذى يلعب حاليا بصفوف أحد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
التقارير أشارت إلى أن إدارة العالمي تفكر في مكافأة العويشير بعد دوره في حسم لقب الدوري السعودي لأصفر العاصمة فى الموسم المنصرم.
وأشارت إلى أن إدارة الأصفر وضعت الموضوع برمته بين يدي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، حيث طالبته ببحث موقفة من التعاقد مع العويشير والاستفادة الفنية المنتظرة منه.
حسين المقهوي على رادار النصر
لاعب الأهلي قد ينتقل إلى العالمي
أكدت تقارير صحفية في وقت سابق أن الإدارة النصراوية وقعت بالفعل مع حسين المقهوي بالرغم من توقيعه للأهلي على العقد الجديد في الموسم قبل الماضي لمدة 4 سنوات وحصوله على مقدم التعاقد، إلا أن إدارة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أعطت الفرصة للنصر من أجل التوقيع مع اللاعب بعد رفضها توثيق عقد المقهوي، ويعتبر اللاعب حراً الآن، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم مصير اللاعب.