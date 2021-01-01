أخبار الانتقالات | 100 مليون لأجل كين، ورونالدو يقترب من برشلونة

أكدت صحيفة "تايمز" البريطانية أنّ مانشستر سيتي على استعداد للتخلي عن جابريل جيسوس خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أنّ هدف ملاك السيتزنس هو إتمام التعاقد مع هاري كين