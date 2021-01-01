أخبار الانتقالات | 100 مليون لأجل كين، ورونالدو يقترب من برشلونة

آس: لابورتا يحلم بضم ميسي ورونالدو
حلم يبدو مستحيلًا
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ جوان لابورتا رئيس برشلونة أعلن أمام أعضاء مجلس الإدارة رغبته ضم كريستيانو رونالدو من يوفنتوس بجانب تجديد عقد ليونيل ميسي.
وسوف يتخلى عن أنطوان جريزمان وفيليبي كوتينيو وسيرجي روبيرتو لتحقيق هذا الحلم
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100 مليون إسترليني .. عرض مانشستر سيتي لضم هاري كين
العرض لم يقدم بصورة رسمية بعد
كشف تقارير صحفية أنّ مانشستر سيتي يجهز عرضًا لأجل ضم هاري كين مقابل 100 مليون جنيه إسترليني
وأوضحت التقارير أنّ النادي لم يرسل العرض بشكل رسمي لكنّه يجهز له بعد انتهاء بطولة يورو 2020
مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن جيسوس
أكدت صحيفة "تايمز" البريطانية أنّ مانشستر سيتي على استعداد للتخلي عن جابريل جيسوس خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أنّ هدف ملاك السيتزنس هو إتمام التعاقد مع هاري كين
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كين ينتظر حسم مصيره
مويس كين، مهاجم إيفرتون، سينتظر معرفة المدير الفني الجديد للفريق لحسم مصيره، بحسب فابريزيو رومانو.
الإيطالي الشاب لعب الموسم الماضي مُعاراً مع باريس سان جيرمان، وسط أنباء عن عودته من جديد للفريق الفرنسي.
مانشستر يُغري بوجبا
ذكرت "صن" أن مانشستر يونايتد عرض على بول بوجبا رفع راتبه ليصل إلى 400 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.
اللاعب عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم المقبل، وتم ربطه بالرحيل لعدة أندية.
أتالانتا يؤمن جوسينس
بحسب "سبورت 1"، قام أتالانتا بتمديد عقد نجمه روبن جوسينس قبل أمم أوروبا الجارية.
النادي الإيطالي مدد عقد لاعبه حتى 2023 خوفاً من رحيله بمبلغ قليل في ظل وجود اهتمام من عدة فرق.
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إنتر قريب من ضم تشالهان أوغلو
ذكرت "سكاي" أن إنتر في مفاوضات متقدمة مع صانع ألعاب ميلان هاكان تشالهان أوغلو بعد رفض الأخير تمديد عقده مع الروسونيري.
اللاعب سيتحصل على قرابة 5 مليون يورو بالموسم، ما يزيد عن عرض ميلان بقرابة نصف مليون يورو.