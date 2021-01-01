أخبار الانتقالات | يوفنتوس يستعد لبوجبا، وسواريز كان بديل بنزيما

كشف المدرب الفرنسي كلود بويل أنّ ليون درس التعاقد مع لويس سواريز قبل انضمام الأخير إلى ليفربول حينما رحل كريم بنزيما إلى ريال مدريد

وأوضح أنّ الخيار كان بين لويس سواريز من أياكس أو ليساندرو لوبيز من بورتو وتم اختيار الأخير لكونه بخبرات أوروبية أكبر