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أخبار الانتقالات | وجهة جديدة لرونالدو وأولى صفقات ليفربول الصيفية

أخبار الانتقالات اليوم 28 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Oblak De Gea GFX

بوفون يقترب من بنفيكا

2021-05-28T07:57:07Z

كبرى الصحف البرتغالية أكد وجود مفاوضات بين الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون والعملاق البرتغالي بنفيكا.

الحارس الإيطالي رحب بفرضية اللعب في البرتغال عقب انتهاء عقده الأخير مع يوفنتوس.

مانشستر يونايتد يحاول مع كومان

2021-05-28T07:51:13Z

أوضح الصحفي إكريم كونور أن مانشستر يونايتد سيتحرك لضم جناح بايرن ميونخ كينجسلي كومان الصيف القادم.

العرض الأولى بحسب التقرير سيكون في صورة إعارة مع أحقية الشراء.

أليجري يطلب بقاء كيليني وديبالا

2021-05-28T07:49:06Z

أوضحت "سكاي" أن مدرب يوفنتوس المقبل ماسيمليانو أليجري طلب من إدارة النادي الإبقاء على الثنائي جيورجيو كيليني وباولو ديبالا.

كيليني سيمدد عقده لموسم إضافي حتى 2022، بينما يتبقى في عقد ديبالا عام بعد ولكن حتى الآن لم تنجح مفاوضات تمديد عقده.

صفقة تبادلية بين أتلتيكو ومانشستر

2021-05-28T07:48:05Z

صحيفة "صن" ذكرت أن مانشستر يونايتد سيعرض صفقة تبادلية على أتلتيكو مدريد تخص حارسي المرمى يان أوبلاك ودافيد دي خيا.

النادي الإنجليزي سيعرض على نظيره الإسباني استعادة دي خيا الذي سبق ولعب في صفوفه، وذلك عقب خروجه من الحسابات والانتقادات الحادة بحقه عقب نهائي الدوري الأوروبي.

برشلونة يقرر إعادة إيمرسون

2021-05-28T07:45:41Z

بحسب "راديو كاتالونيا"، اتخذ برشلونة قراراً بإعادة الظهير البرازيلي إيمرسون من صفوف ريال بيتيس قبل بداية الموسم القادم.

اللاعب سيعود مقابل أن يدفع برشلونة تسعة مليون يورو للنادي الأندلسي بحسب الاتفاق بين الناديين.

ليفربول يحسم مصير ثلاثي الدفاع

2021-05-28T07:43:50Z

علم "جول" أن ليفربول أخطر شالكه بعدم مد إعارة التركي أوزان كاباك وأن اللاعب سيعود للنادي الألماني.

كاباك انضم لليفربول في يناير الماضي على سبيل الإعارة، وأحقية شراء مقابل 20 مليون يورو.

وفي نفس السياق، سيحسم ليفربول في الأيام المقبلة مصير الثلاثي ريس ويليامز، بن ديفيز، ونات فيليبس.

ليفربول يفعل الشرط الجزائي في عقد كوناتي

2021-05-28T07:42:35Z

أكدت مصادر جول أن ليفربول قام بتفعيل الشرط الجزائي بعقد مدافع لايبزيج إبراهيما كوناتي في الساعات الأخيرة، والذي تبلغ قيمته قرابة 40 مليون يورو.

اللاعب من المنتظر أن يصل إلى إنجلترا في الساعات المقبلة من أجل إنهاء المعاملات الورقية والانضمام رسمياً لصفوف فريقه الجديد.

مورينيو يغازل رونالدو

2021-05-28T07:42:03Z

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