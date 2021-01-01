أخبار الانتقالات | وجهة جديدة لرونالدو وأولى صفقات ليفربول الصيفية

أوضحت "سكاي" أن مدرب يوفنتوس المقبل ماسيمليانو أليجري طلب من إدارة النادي الإبقاء على الثنائي جيورجيو كيليني وباولو ديبالا.

كيليني سيمدد عقده لموسم إضافي حتى 2022، بينما يتبقى في عقد ديبالا عام بعد ولكن حتى الآن لم تنجح مفاوضات تمديد عقده.