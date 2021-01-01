أخبار الانتقالات | وجهة جديدة لرونالدو وأولى صفقات ليفربول الصيفية

بوفون يقترب من بنفيكا
كبرى الصحف البرتغالية أكد وجود مفاوضات بين الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون والعملاق البرتغالي بنفيكا.
الحارس الإيطالي رحب بفرضية اللعب في البرتغال عقب انتهاء عقده الأخير مع يوفنتوس.
مانشستر يونايتد يحاول مع كومان
أوضح الصحفي إكريم كونور أن مانشستر يونايتد سيتحرك لضم جناح بايرن ميونخ كينجسلي كومان الصيف القادم.
العرض الأولى بحسب التقرير سيكون في صورة إعارة مع أحقية الشراء.
أليجري يطلب بقاء كيليني وديبالا
أوضحت "سكاي" أن مدرب يوفنتوس المقبل ماسيمليانو أليجري طلب من إدارة النادي الإبقاء على الثنائي جيورجيو كيليني وباولو ديبالا.
كيليني سيمدد عقده لموسم إضافي حتى 2022، بينما يتبقى في عقد ديبالا عام بعد ولكن حتى الآن لم تنجح مفاوضات تمديد عقده.
صفقة تبادلية بين أتلتيكو ومانشستر
صحيفة "صن" ذكرت أن مانشستر يونايتد سيعرض صفقة تبادلية على أتلتيكو مدريد تخص حارسي المرمى يان أوبلاك ودافيد دي خيا.
النادي الإنجليزي سيعرض على نظيره الإسباني استعادة دي خيا الذي سبق ولعب في صفوفه، وذلك عقب خروجه من الحسابات والانتقادات الحادة بحقه عقب نهائي الدوري الأوروبي.
برشلونة يقرر إعادة إيمرسون
بحسب "راديو كاتالونيا"، اتخذ برشلونة قراراً بإعادة الظهير البرازيلي إيمرسون من صفوف ريال بيتيس قبل بداية الموسم القادم.
اللاعب سيعود مقابل أن يدفع برشلونة تسعة مليون يورو للنادي الأندلسي بحسب الاتفاق بين الناديين.
ليفربول يحسم مصير ثلاثي الدفاع
علم "جول" أن ليفربول أخطر شالكه بعدم مد إعارة التركي أوزان كاباك وأن اللاعب سيعود للنادي الألماني.
كاباك انضم لليفربول في يناير الماضي على سبيل الإعارة، وأحقية شراء مقابل 20 مليون يورو.
وفي نفس السياق، سيحسم ليفربول في الأيام المقبلة مصير الثلاثي ريس ويليامز، بن ديفيز، ونات فيليبس.
ليفربول يفعل الشرط الجزائي في عقد كوناتي
أكدت مصادر جول أن ليفربول قام بتفعيل الشرط الجزائي بعقد مدافع لايبزيج إبراهيما كوناتي في الساعات الأخيرة، والذي تبلغ قيمته قرابة 40 مليون يورو.
اللاعب من المنتظر أن يصل إلى إنجلترا في الساعات المقبلة من أجل إنهاء المعاملات الورقية والانضمام رسمياً لصفوف فريقه الجديد.