أخبار الانتقالات | هراء هالاند وموعد ضم ريال مدريد لمبابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مقطع فيديو لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وعد فيه أحد الجماهير بضم كيليان مبابي في الموسم المقبل.

جاء هذا عقب انتهاء مباراة النادي الملكي ضد نظيره فياريال ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

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