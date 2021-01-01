أخبار الانتقالات | هالاند يقترب من سيتي وبرشلونة يجدد لبيدري

ذكرت "صن" أن الإدارة الجديدة لنيوكاسل قد قررت إقالة ستيف بروس من تدريب الفريق.

وتم ترشيح عدة اسماء في الأيام الماضية بالصحافة الإنجليزية، وعلى رأسها إيدي هاو، مدرب بورنموث السابق، وجراهام بوتر، مدرب برايتون الحالي.