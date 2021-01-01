أخبار الانتقالات: هالاند يريد ريال مدريد وباريس يستهدف هدف برشلونة

ليفربول يسابق توتنهام على ضم مهاجم شالكه
سيكون ماثيو هوب مهاجم شالكه، موضع صراع مرتقب ومنتظر بين ليفربول وتوتنهام، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب موقع ترانسفير ماركت، فإن اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، والذي ينتهي عقده مع شالكه في 2023، مطلوب بقوة من أندية البريميرليج.
وظهر هوب هذا الموسم في 15 مباراة مع فريقه بالدوري الألماني، نجح خلالها في تسجيل خمسة أهداف.
ثنائي الدوري الإنجليزي على رادار برشلونة
دخل سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، وجورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول، قائمة برشلونة النهائية لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن ثنائي سيتي وليفربول، ارتبطا بالانضمام إلى الفريق الكتالوني، خاصة بنهاية عقدهما مع فرقهما بنهاية الموسم الحالي، وعدم وجود أنباء بشأن تجديد العقود.
ريال مدريد يريد استعادة رونالدو بسعر رمزي
أوضحت صحيفة كواترو، أن ريال مدريد يفكر في استعادة لاعبه السابق كريستيانو رونالدو، مقابل سعر رمزي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن رونالدو يفكر في الرحيل عن صفوف يوفنتوس بعد فشله على المستوى الأوروبي، ويريد ريال مدريد التعاقد معه وإعادته إلى سانتياجو برنابيو من جديد.
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن ريال مدريد سيقدم عقدًا مدته موسم واحد لرونالدو، وسيعمل على إدراج إيسكو في الصفقة لتسهيل الصفقة مع يوفنتوس.
مدافع مانشستر يونايتد يرفض تمديد عقده مع الشياطين الحمر
نشرت صحيفة صن الإنجليزية تقريرًا، أشارت فيه إلى أن إريك بايلي، مدافع مانشستر يونايتد، سيرفض عرض فريقه لتمديد عقده.
ومن المنتظر أن ينتهي عقد المدافع الإيفواري مع الشياطين الحمر، بنهاية الموسم المقبل، ويبدو المدافع صاحب الـ 26 عامًا، غير سعيدًا داخل صفوف يونايتد بسبب قلة مشاركاته.
وأشارت الصحيفة إلى أن بايلي لم يكن سعيدًا بعدم مشاركته مع الفريق في آخر المباريات، أمام ميلان يوم الخميس الماضي في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي، ويريد الحصول على مزيد من الدقائق.
باريس سان جيرمان يستهدف هدف برشلونة
دخل ممفيس ديباي، لاعب ليون إلى دائرة اهتمام باريس سان جيرمان، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم الحالي.
وبحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن باريس يريد التعاقد مع النجم الهولندي، لتدعيم الجانب الهجومي من الفريق.
وارتبط ديباي بالانتقال إلى برشلونة، بناء على رغبة رونالد كومان، مدرب الفريق الكتالوني، ولكن باريس سان جيرمان سيكون منافسًا قويًا لبرشلونة في سباق ضم اللاعب.
هالاند يريد الانضمام إلى ريال مدريد
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن رغبة إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، في الانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وارتبط المهاجم النرويجي بالانضمام إلى العديد من الأندية الأوروبية، ولكن يبدو أن قلعة سانتياجو برنابيو، ستكون هي وجهته المقبلة.
ويريد ريال مدريد تدعيم صفوفه الهجومية، وسيكون بالنسبة للميرينجي التعاقد مع هالاند، أسهل من التعاقد مع مبابي الذي يحاول باريس سان جيرمان إقناعه بتجديد عقده.
نيمار يقترب من تجديد عقده مع باريس
أوضحت تقارير صحفية، أن البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، يقترب من تجديد عقده رفقة فريقه خلال الفترة القادمة.
وبحسب صحيفة Le10Sport، فإن نيمار يقترب من تجديد عقده حتى عام 2026، لتستمر رحلة أغلى لاعب في العالم داخل حديقة الأمراء.
وأشارت الصحيفة الفرنسية في تقريرها، إلى أن إدارة باريس لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن تجديد عقد كيليان مبابي نجم الفريق.