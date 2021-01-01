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أخبار الانتقالات | نيوكاسل ينضم لسباق ديمبيلي، ومانشستر يونايتد يحدد خطة الإنقاذ

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 26 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Newcastle Dembele GFX
Getty / Goal

مانشستر يونايتد يحدد أولوياته في سوق الانتقالات!

2021-10-26T08:16:07Z

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل تحركات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات من أجل دعم الفريق في الفترة المقبلة.

يأتي هذا في بالرغم من صفقتي كريستيانو رونالدو وجادون سانشو في الصيف الماضي، حيث يسعى النادي لضم فيدريكو كييزا وكيران تريبير بالإضافة إلى نيكولو باريلا.

وكيل فان دي بيك يبحث عن عرض في يناير

2021-10-26T08:14:03Z

أكدت تقارير صحفية اليوم أن وكيل اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك يبحث له عن انتقال في سوق الانتقالات الشتوية للرحيل عن مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "فوتبول إنترناشونال" الهولندية، والتي أكدت أن اللاعب أصبح لا يطيق الانتظار في صفوف مانشستر يونايتد أكثر من ذلك في ظل عدم حصوله على الدقائق.

مانشستر سيتي وبايرن ميونخ يسعيان لخطف نجم برشلونة

2021-10-26T08:12:29Z

ذكرت تقارير صحفية اليوم أن نادي مانشستر سيتي يسعى للحصول على خدمات النجم الهولندي فرينكي دي يونج في صفوفه.

جاء هذا بحسب ما ذكر "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن بايرن ميونخ هو الآخر يريد ضم لاعب النادي الكتالوني في القريب العاجل.

بايرن ميونخ لا يمانع بيع كومان!

2021-10-26T08:10:12Z

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي بايرن ميونخ لا يمانع رحيل لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان في الفترة المقبلة بمجرد فتح سوق الانتقالات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الخلاف على راتب اللاعب في العقد الجديد هو سبب رغبة النادي البافاري في بيع اللاعب الذي يطلب 16 مليون يورو في الموسم.

مانشستر سيتي يتابع جناح أياكس

2021-10-26T08:03:21Z

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي مانشستر سيتي مهتم بالتوقيع مع جناح أياكس أنطوني في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن بايرن ميونخ وموناكو أيضًا مهتمان بالحصول على خدماته.

نيوكاسل يريد ديمبيلي

2021-10-26T08:03:08Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم على وجود رغبة لدى نادي نيوكاسل في الحصول على خدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي.

جاء هذا بحسب ما ذكر "فوتبول إنسايدر"، والذي أكدت أن النادي يريد ضم لاعب برشلونة بشكل مجاني في نهاية تعاقده.