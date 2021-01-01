أخبار الانتقالات | نيوكاسل ينضم لسباق ديمبيلي، ومانشستر يونايتد يحدد خطة الإنقاذ

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل تحركات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات من أجل دعم الفريق في الفترة المقبلة.

يأتي هذا في بالرغم من صفقتي كريستيانو رونالدو وجادون سانشو في الصيف الماضي، حيث يسعى النادي لضم فيدريكو كييزا وكيران تريبير بالإضافة إلى نيكولو باريلا.