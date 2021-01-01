أخبار الانتقالات | نيوكاسل ينضم لسباق ديمبيلي، ومانشستر يونايتد يحدد خطة الإنقاذ

مانشستر يونايتد يحدد أولوياته في سوق الانتقالات!
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل تحركات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات من أجل دعم الفريق في الفترة المقبلة.
يأتي هذا في بالرغم من صفقتي كريستيانو رونالدو وجادون سانشو في الصيف الماضي، حيث يسعى النادي لضم فيدريكو كييزا وكيران تريبير بالإضافة إلى نيكولو باريلا.
وكيل فان دي بيك يبحث عن عرض في يناير
أكدت تقارير صحفية اليوم أن وكيل اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك يبحث له عن انتقال في سوق الانتقالات الشتوية للرحيل عن مانشستر يونايتد.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "فوتبول إنترناشونال" الهولندية، والتي أكدت أن اللاعب أصبح لا يطيق الانتظار في صفوف مانشستر يونايتد أكثر من ذلك في ظل عدم حصوله على الدقائق.
مانشستر سيتي وبايرن ميونخ يسعيان لخطف نجم برشلونة
ذكرت تقارير صحفية اليوم أن نادي مانشستر سيتي يسعى للحصول على خدمات النجم الهولندي فرينكي دي يونج في صفوفه.
جاء هذا بحسب ما ذكر "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن بايرن ميونخ هو الآخر يريد ضم لاعب النادي الكتالوني في القريب العاجل.
بايرن ميونخ لا يمانع بيع كومان!
كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي بايرن ميونخ لا يمانع رحيل لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان في الفترة المقبلة بمجرد فتح سوق الانتقالات.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الخلاف على راتب اللاعب في العقد الجديد هو سبب رغبة النادي البافاري في بيع اللاعب الذي يطلب 16 مليون يورو في الموسم.
مانشستر سيتي يتابع جناح أياكس
أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي مانشستر سيتي مهتم بالتوقيع مع جناح أياكس أنطوني في الفترة المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن بايرن ميونخ وموناكو أيضًا مهتمان بالحصول على خدماته.
نيوكاسل يريد ديمبيلي
أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم على وجود رغبة لدى نادي نيوكاسل في الحصول على خدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي.
جاء هذا بحسب ما ذكر "فوتبول إنسايدر"، والذي أكدت أن النادي يريد ضم لاعب برشلونة بشكل مجاني في نهاية تعاقده.