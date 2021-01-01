أخبار الانتقالات | نيوكاسل يريد نجم تشيلسي وباريس يجد بديل مبابي

ألمح هيكتور بيليرين مدافع آرسنال المعار إلى ريال بيتيس، إلى رغبته في البقاء مع النادي الإسباني بعد نهاية فترة إعارته.

وقال بيليرين في تصريحات لصحيفة "ElDesmarque":"إذا لم أكن أنوي التواجد هنا العام القادم لما وقعت مع الفريق من البداية".