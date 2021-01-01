أخبار الانتقالات | نيوكاسل يدفع 90 مليوناً في أولى صفقاته وليفربول يعود لستيرلينج

سواريز يريد تمديد تعاقده مع أتلتيكو مدريد
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الأوروجوياني لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد يريد تمديد عقده مع الفريق العاصمي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الرغبة ليست متبادلة من قبل أتلتيكو مدريد الذي يريد اختبار حالة اللاعب فيما تبقى من عقده.
ديبالا يقترب من ضم التجديد ليوفنتوس!
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس يقترب من التجديد لنجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.
جاء هذا بحسب ما ذكر "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن اللاعب سيوقع على عقود التجديد في القريب العاجل.
خطة مشتركة تنقل ميسي وسواريز إلى فريق واحد
يستعد المهاجم الأورجوياني لويس سواريز، للبقاء مع نادي أتلتيكو مدريد لمدة عام إضافي بعد نهاية عقده مع الفريق الإسباني.
سواريز وقع على عقد لمدة موسمين مع أتلتيكو في صيف عام 2020، وكانت صفقة ناجحة ساهمت في فوز الفريق ببطولة الدوري.المزيد من التفاصيل
علي معلول .. مفاجأة النصر في انتقالات يناير؟
بعثر خروج النصر من دوري أبطال آسيا أوراق الفريق، ويبدو أنه سيقود إلى ثورة تصحيح كبيرة خاصة في ملف اللاعبين الأجانب، والبداية قد تكون في انتقالات يناير القادم.
النصر خسر أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ولن يُشارك في النسخة القادمة مما ضاعف أحزان جماهيره وألم الخروج، لكن النادي قد يُبرم صفقة كبرى في يناير بتعاقده مع علي معلول مدافع الأهلي المصري ربما تُعوض "فرسان العالمي" قليلًا.المزيد من التفاصيل
رين يستعين بسلمى حايك لتعزيز صفوفه
كشف إدسون ألفاريز، لاعب نادي أياكس أمستردام أن سلمى حايك، الممثلة الأمريكية ذو الأصول المكسيكية الشهيرة اتصلت به من أجل مغادرة النادي الهولندي.
اللاعب المكسيكي تألق بشكل لافت مع أياكس الفترة الماضية، وهو ما لفت أنظار العديد من الأندية.المزيد من التفاصيل
ميلان يعود من أجل كورونا
ذكر الصحفي رودي جاليتي أن اهتمام ميلان بخيسوس كورونا، جناح بورتو، قد تجدد في الأيام الماضية.
اللاعب المكسيكي عقده ينتهي مع بورتو بحلول نهاية الموسم، وسبق وتم ربطه بميلان وعدة فرق أوروبية كبرى.
لايبزيج يتمسك بأولمو
ذكرت "موندو" أن داني أولمو لن يكون متاحاً للانتقال في يناير المقبل في ظل تمسك لايبزيج بخدماته.
ويحظى اللاعب الدولي الإسباني باهتمام من برشلونة ومانشستر سيتي على وجه الخصوص.
بايرن يحدد خليفة ليفاندوفسكي
ذكر الصحفي الإيطالي باولو بارجيجيا أن بايرن حدد فيكتور أوسيمين، نجم نابولي، ليكون خليفة روبرت ليفاندوفسكي.
وستكلف الصفقة البافاري قرابة 100 مليون يورو بحسب التقرير في ظل تألق المهاجم النيجيري هذا الموسم.
باريلا سيجدد مع إنتر
كشف فابريزيو رومانو أن إنتر توصل لاتفاق مع نجمه نيكولو باريلا من أجل تمديد عقده لخمس سنوات مقبلة.
وأكد الصحفي الإيطالي عدم صحة التقارير بخصوص وجود اهتمام من ليفربول بالنجم الإيطالي.
ليفربول يدخل صراع ستيرلينج
ذكرت "فيكاخيس" أن ليفربول يفكر في إعادة لم الشمل مع لاعبه السابق رحيم ستيرلينج في العام الجديد.
اللاعب الإنجليزي ارتبط بالانتقال لبرشلونة مؤخراً بسبب عدم مشاركته أساسياً باستمرار مع مانشستر سيتي.
نيوكاسل يجهز قرابة 90 مليوناً لضم نجم بورتو
ذكر سبورت تي في أن نيوكاسل مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نجم بورتو لويس دياز وضمه في يناير.
المهاجم الكولومبي عقده يحتوي على شرط جزائي بقيمة 80 مليون يورو، ومع الراتب الذي سيعرضه نيوكاسل، قد تصل قيمة الصفقة لقرابة 90 مليوناً في يناير.