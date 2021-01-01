أخبار الانتقالات | نيوكاسل يدفع 90 مليوناً في أولى صفقاته وليفربول يعود لستيرلينج

بعثر خروج النصر من دوري أبطال آسيا أوراق الفريق، ويبدو أنه سيقود إلى ثورة تصحيح كبيرة خاصة في ملف اللاعبين الأجانب، والبداية قد تكون في انتقالات يناير القادم.

النصر خسر أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ولن يُشارك في النسخة القادمة مما ضاعف أحزان جماهيره وألم الخروج، لكن النادي قد يُبرم صفقة كبرى في يناير بتعاقده مع علي معلول مدافع الأهلي المصري ربما تُعوض "فرسان العالمي" قليلًا.