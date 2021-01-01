مدونة حية

أخبار الانتقالات | نيوكاسل يدفع 90 مليوناً في أولى صفقاته وليفربول يعود لستيرلينج

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 23 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

محدث
التعليقات (0)
Raheem Sterling Manchester City 2021-22

سواريز يريد تمديد تعاقده مع أتلتيكو مدريد

2021-10-23T17:31:06Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الأوروجوياني لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد يريد تمديد عقده مع الفريق العاصمي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الرغبة ليست متبادلة من قبل أتلتيكو مدريد الذي يريد اختبار حالة اللاعب فيما تبقى من عقده.

ديبالا يقترب من ضم التجديد ليوفنتوس!

2021-10-23T17:24:23Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس يقترب من التجديد لنجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.

جاء هذا بحسب ما ذكر "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن اللاعب سيوقع على عقود التجديد في القريب العاجل.

خطة مشتركة تنقل ميسي وسواريز إلى فريق واحد

2021-10-23T17:02:16Z

يستعد المهاجم الأورجوياني لويس سواريز، للبقاء مع نادي أتلتيكو مدريد لمدة عام إضافي بعد نهاية عقده مع الفريق الإسباني.

سواريز وقع على عقد لمدة موسمين مع أتلتيكو في صيف عام 2020، وكانت صفقة ناجحة ساهمت في فوز الفريق ببطولة الدوري.

المزيد من التفاصيل

علي معلول .. مفاجأة النصر في انتقالات يناير؟

2021-10-23T17:01:51Z

بعثر خروج النصر من دوري أبطال آسيا أوراق الفريق، ويبدو أنه سيقود إلى ثورة تصحيح كبيرة خاصة في ملف اللاعبين الأجانب، والبداية قد تكون في انتقالات يناير القادم.

النصر خسر أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ولن يُشارك في النسخة القادمة مما ضاعف أحزان جماهيره وألم الخروج، لكن النادي قد يُبرم صفقة كبرى في يناير بتعاقده مع علي معلول مدافع الأهلي المصري ربما تُعوض "فرسان العالمي" قليلًا.

المزيد من التفاصيل

رين يستعين بسلمى حايك لتعزيز صفوفه

2021-10-23T16:54:50Z

كشف إدسون ألفاريز، لاعب نادي أياكس أمستردام أن سلمى حايك، الممثلة الأمريكية ذو الأصول المكسيكية الشهيرة اتصلت به من أجل مغادرة النادي الهولندي.

اللاعب المكسيكي تألق بشكل لافت مع أياكس الفترة الماضية، وهو ما لفت أنظار العديد من الأندية.

المزيد من التفاصيل

ميلان يعود من أجل كورونا

2021-10-23T07:35:51Z

ذكر الصحفي رودي جاليتي أن اهتمام ميلان بخيسوس كورونا، جناح بورتو، قد تجدد في الأيام الماضية.

اللاعب المكسيكي عقده ينتهي مع بورتو بحلول نهاية الموسم، وسبق وتم ربطه بميلان وعدة فرق أوروبية كبرى.

لايبزيج يتمسك بأولمو

2021-10-23T07:34:48Z

ذكرت "موندو" أن داني أولمو لن يكون متاحاً للانتقال في يناير المقبل في ظل تمسك لايبزيج بخدماته.

ويحظى اللاعب الدولي الإسباني باهتمام من برشلونة ومانشستر سيتي على وجه الخصوص.

بايرن يحدد خليفة ليفاندوفسكي

2021-10-23T07:33:35Z

ذكر الصحفي الإيطالي باولو بارجيجيا أن بايرن حدد فيكتور أوسيمين، نجم نابولي، ليكون خليفة روبرت ليفاندوفسكي.

وستكلف الصفقة البافاري قرابة 100 مليون يورو بحسب التقرير في ظل تألق المهاجم النيجيري هذا الموسم.

باريلا سيجدد مع إنتر

2021-10-23T07:32:23Z

كشف فابريزيو رومانو أن إنتر توصل لاتفاق مع نجمه نيكولو باريلا من أجل تمديد عقده لخمس سنوات مقبلة.

وأكد الصحفي الإيطالي عدم صحة التقارير بخصوص وجود اهتمام من ليفربول بالنجم الإيطالي.

ليفربول يدخل صراع ستيرلينج

2021-10-23T07:26:23Z

ذكرت "فيكاخيس" أن ليفربول يفكر في إعادة لم الشمل مع لاعبه السابق رحيم ستيرلينج في العام الجديد.

اللاعب الإنجليزي ارتبط بالانتقال لبرشلونة مؤخراً بسبب عدم مشاركته أساسياً باستمرار مع مانشستر سيتي.

نيوكاسل يجهز قرابة 90 مليوناً لضم نجم بورتو

2021-10-23T07:24:30Z

ذكر سبورت تي في أن نيوكاسل مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نجم بورتو لويس دياز وضمه في يناير.

المهاجم الكولومبي عقده يحتوي على شرط جزائي بقيمة 80 مليون يورو، ومع الراتب الذي سيعرضه نيوكاسل، قد تصل قيمة الصفقة لقرابة 90 مليوناً في يناير.

صلاح يعلن موقفه من الاستمرار مع ليفربول

2021-10-23T07:23:46Z

اقرأ هنا