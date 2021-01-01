أخبار الانتقالات | نشاط جديد لمانشستر سيتي ومهاجم تشيلسي يعاند مورينيو

بيلوتي لن يرحل
بعد كل التكهنات التي أثيرت حول مستقبله، يستعد أندريا بيلوتي للتوقيع على عقد جديد مع ناديه تورينو هذا الصيف.
ميلان وروما والعديد من الأندية الأخرى حاولت ضم المهاجم الإيطالي، ولكن تورينو اقترب من الحفاظ عليه لفترة أطول.
الاختلاف الوحيد بين الطرفين وفقًا لشبكة "سكاي" الإيطالية، هو الشرط الجزائي الجديد لبيلوتي، حيث يريده اللاعب أن يكون 25 مليون يورو، بينما يطمح تورينو لزيادته إلى 40 مليونًا.
استمرار أومتيتي
يرفض المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي فكرة الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم عدم ترحيب الجماهير به.
جمهور برشلونة أطلق صافرات الاستهجان ضد أومتيتي، خلال المواجهة الأخيرة للفريق ضد يوفنتوس في كأس جوان جامبر.
صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى رغبة اللاعب في الاستمرار هذا الموسم، للتغلب على كل الانتقادات الموجهة له.
بقاء دي خيا
أعطى دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، إشارة واضحة حول استمراره مع الفريق لسنوات طويلة.
وقال دي خيا في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر:"لقد مرت سنوات طويلة في النادي وأعتقد أنه لا يزال أمامي من السنوات القادمة".
وأضاف:"أشعر بالارتياح النفسي وهناك ثقة عالية جدًا بنفسي وأتمتع بحالة من القوة بداخلي وأنا حريص جدًا على القيام بعمل جيد هذا الموسم".
منافسة لندنية على مدافع بولونيا
يخطط نادي آرسنال الإنجليزي لإفساد صفقة انتقال تاكهيرو تومياسو مدافع فريق بولونيا إلى توتنهام، وفقًا لما أكده موقع "توتو سبورت".
المدفعجية يريدون ضم اللاعب البالغ من العمر 22 سنة مقابل 20 مليون يورو، قبل اتفاقه على الانضمام لصفوف غريمه اللدود.
ليستر يجد بديل فوفانا
موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد محاولات من ليستر سيتي للتعاقد مع أوزان كاباك مدافع شالكه الذي قضى الموسم الماضي معارًا إلى ليفربول.
ويأتي ذلك لرغبة النادي الإنجليزي في ضم البديل المناسب لويسلي فوفانا الذي يعاني من إصابة قوية قد تبعده حتى نهاية الموسم.
إشبيلية كذلك يريد كاباك، ولكن لتعويض الرحيل المتوقع لمدافعه جول كوندي إلى تشيلسي قبل نهاية السوق الحالي.
اهتمام آرسنال بزكريا
صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت رغبة دينيس زكريا لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ في الرحيل عن صفوف النادي هذا الصيف.
وهو ما جعل آرسنال يهتم بالتعاقد معه، بوجود منافسة من توتنهام وإيفرتون للحصول على خدمات صاحب الـ24 سنة الذي يدخل في العام الأخير من عقده.
النادي الألماني مستعد للتفاوض على رحيل لاعب الوسط السويسري، ولكن بشرط الحصول على 27 مليون جنيه استرليني نظير بيعه.
محاولة لإقناع أبراهام
يبحث نادي روما الإيطالي ومدربه جوزيه مورينيو عن البديل الأنسب لإدين دجيكو المنتقل إلى إنتر، ليختار تامي أبراهام مهاجم تشيلسي الإنجليزي.
الصحفي الإنجليزي ديفيد أورنستين، أكد توصل روما لاتفاق مع البلوز على قيمة التعاقد مع أبراهام، لكن اللاعب يفضل انتظار آرسنال الذي يعتبره فريق طفولته.
وأوضح أن تياجو بينتو المدير الرياضي لروما، قد توجه اليوم، الأربعاء، إلى العاصمة الإنجليزية لندن من أجل إقناع اللاعب بالموافقة على العرض الإيطالي.
موستافي إلى جنوى
شكودران موستافي مدافع نادي آرسنال الإنجليزي، عانى الفترة الماضية من أجل العثور له على فريق جديد قبل بداية الموسم.
موستافي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى شالكه، لكنه فشل في إثبات نفسه بالشكل الكافي، ليصبح بلا فريق حتى الآن.
الصحفي الإيطالي "نيكولو شيرا" أكد دخول اللاعب في مفاوضات مكثفة مع جنوى، من أجل الانتقال له بعقد حتى عام 2025.
الكشف الطبي لدجيكو
شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أشارت إلى توجه إدين دجيكو مهاجم روما إلى إنتر من أجل التوقيع مع النادي خلال ساعات.
اللاعب سيقوم بالفحص الطبي للانتقال إلى فريقه الجديد، الذي سيحصل فيه على راتب سنوي يصل إلى 5 ملايين يورو.
ومن المتوقع أن يتسبب هذا الانتقال، في تسريع الإعلان الرسمي عن رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوف تشيلسي.
سيتي يحافظ على نجومه
حملة جديدة يقوم بها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بمحاولة الحفاظ على بعض العناصر الهامة بصفوف الفريق هذا الصيف.
تقارير صحفية أشارت إلى مفاوضات بين النادي والثلاثي رحيم ستيرلينج، فيل فودين وإيدرسون مورايش من أجل التوقيع على عقود جديدة.
ومن غير المتوقع أن يؤثر ذلك على محاولات بيب جوارديولا المستمرة للتعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام.