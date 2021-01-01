أخبار الانتقالات | نجم جديد في الدوري القطري، وتعثر جلب بديل هالاد

كشفت صحيفة "سبورت1" الألمانية أنّ بوروسيا دورتموند لن يتمكن من دفع 50 مليون يورو لضم مارسيال من مانشستر يونايتد.

وأوضحت أنّ الفريق الألماني كان يرغب في جلب الفرنسي حال تخلى عن إرلينج هالاند في الصيف المقبل، ولكن قيمته المالية أكبر من القدرات المتاحة