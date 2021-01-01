أخبار الانتقالات | نجم برشلونة مطلوب في إيطاليا، وصفقة خيالية لميلان

أوضح "فابريزيو رومانو" أن ميلان قريب من ضم بييترو بيليجري في الساعات المقبلة من صفوف موناكو.

وقال الصحفي الإيطالي إن بيليجري سينضم على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو، وأحقية شراء قد تصبح إلزامية تحت بعض البنود مقابل ستة ملايين.