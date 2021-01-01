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أخبار الانتقالات | نجم برشلونة مطلوب في إيطاليا، وصفقة خيالية لميلان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 22 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Pioli Milan Cagliari
Getty

ليفربول يوافق على بيع شاكيري لنادي ليون

2021-08-22T19:09:22Z

وافق نادي ليفربول على بيع شيردان شاكيري إلى ليون في الصيف الجاري

وسوف تكلف الصفقة 9.5 مليون إسترليني

أتلتيكو مدريد يبحث عن مهاجم

2021-08-22T19:08:34Z

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ أتلتيكو مدريد لن يكتفي بوجود لويس سواريز في صفوفه ويبحث عن ضم مهاجم جديد

صراع إيطالي لضم نجم برشلونة

2021-08-22T19:07:15Z

يقترب ميراليم بيانيتش من العودة إلى الدوري الإيطالي

وبحسب صحيفة "كوريري" فإنّ نابولي يراقب موقف اللاعب ويتواصل معه لتدعيم صفوف الفريق.

بينما كشفت "آس" الإسبانية أنّ وكيل أعماله عرض اللاعب على نادي فيورنتينا

مانشستر سيتي يطلب 52 مليون يورو لبيع نجمه إلى ميلان

2021-08-22T19:05:37Z

كشفت صحيفة "ديلي ستار" أنّ مانشستر سيتي عرض بيرناردو سيلفا على إدارة ميلان

وطلب السيتزنس إعارة اللاعب مقابل 18 مليون يورو مع إلزامية الشراء مقابل 30 مليون يورو مما يعني حصول النادي الإنجليزي على 52 مليون يورو

رودريجيز إلى نيوكاسل؟

2021-08-22T07:23:50Z

ذكر موقع "Fiches" أن خاميس رودريجيز قد يترك إيفرتون نحو نيوكاسل في الأيام المقبلة.

ويخرج اللاعب تماماً من حسابات رافا بينيتيز، مدرب إيفرتون، وقالت التقارير إن إيفرتون يبحث التخلص منه، وتم ربطه في التقرير بنيوكاسل.

سولشاير: بوجبا مستمر معنا

2021-08-22T07:22:28Z

أكد أولي جونار سولشاير على هامش مؤتمر لقاء ساوثامبتون ومانشستر يونايتد أن ناديه لن يبيع بول بوجبا.

وأكد النرويجي وجود مفاوضات بين ناديه ولاعبه لتمديد عقده، واستبعد فرضية بيعه في الأيام المقبلة من الميركاتو.

هل حاول الأهلي ضم حمد الله؟

2021-08-22T07:22:02Z

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برشلونة يحدد سعر موريبا

2021-08-22T07:21:24Z

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إنتر يحسم مصير لاوتارو

2021-08-22T07:20:59Z

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بيليجري على أعتاب ميلان

2021-08-22T07:19:28Z

أوضح "فابريزيو رومانو" أن ميلان قريب من ضم بييترو بيليجري في الساعات المقبلة من صفوف موناكو.

وقال الصحفي الإيطالي إن بيليجري سينضم على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو، وأحقية  شراء قد تصبح إلزامية تحت بعض البنود مقابل ستة ملايين.

سيتي يضع سقفاً لمفاوضات كين

2021-08-22T07:18:08Z

بحسب "ميرور"، لا يريد سيتي تخطي حاجز 160 مليون يورو تقريباً لضم هاري كين من صفوف توتنهام.

وجاء في التقرير أن مانشستر حتى الآن لم يرفع حتى عرضه الأولى الذي بلغ 120 مليون يورو لضم الهداف الإنجليزي.

بيكهام يحاول إقناع ميسي

2021-08-22T07:16:44Z

أوضحت "ميرور" أن النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام يعمل على إقناع ليونيل ميسي باللعب مع فريقه إنتر ميامي.

 ويدخل بيكهام في ملكية الفريق الأمريكي، وبحسب التقرير، يريد أن ينتقل الأرجنتيني لصفوفه عقب فترته مع باريس سان جيرمان. المزيد من التفاصيل هنا