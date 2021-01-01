أخبار الانتقالات | ميسي رسميًا في باريس سان جيرمان وصفقة جديدة في الطريق

باريس سان جيرمان يحسم صفقة ميسي
ميسي باريسي، الأمر انتهى
أعلن نادي باريس سان جيرمان إتمام صفقة ليونيل ميسي بعقد يمتد حتى 2023 مع إمكانية التمديد لعام إضافي
هداف برشلونة التاريخي سوف يرتدي القميص رقم 30 رفقة باريس سان جيرمان
A new 💎 in Paris !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021
PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy
باريس سان جيرمان يطمع في ضم كامافينجا
كشفت تقارير صحفية أنّ باريس سان جيرمان لن يتوقف بعد ضم ميسي ويرغب في جلب إدواردو كامافينجا خلال سوق الانتقالات الجارية
الصفقة قد تكلف خزينة النادي 50 مليون يورو
آرسنال يعود لمفاوضات أوديجارد
مفاوضات توتنهام من أجل لاوتارو مستمرة
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي توتنهام لا يزال مستمرًا في مفاوضاته مع نظيره إنتر من أجل ضم اللاعب لاوتارو مارتينيز.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوتبول إنسايدر"، والذي أكد أن النادي يستهدف الوصول لاتفاق في الأيام المقبلة من أجل تأمين بديل هاري كين حال رحل.
نجم ليفربول في طريقه للدوري الفرنسي
شيردان شاكيري نجم فريق ليفربول أصبح في طريقه للدوري الفرنسي خلال الساعات المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، والتي أكدت أن نادي ليون قد اتفق مع ليفربول على ضم اللاعب بالفعل.
ميلان في مفاوضات مع كيسييه لتمديد عقده
أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن تقدم نادي ميلان في مفاوضاته مع لاعبه فرانك كيسييه من أجل تجديد عقده.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن النادي سيعرض ستة ملايين يورو على اللاعب في الموسم الواحد.
عروض الإعارة تنهال على برشلونة من أجل أومتيتي
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن قدوم عدة عروض تخص اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن نيس الفرنسي ضمن المهتمين بضمه، وموناكو أيضًا.
فاران يخضع للكشف الطبي في مانشستر يونايتد
يخضع اللاعب الفرنسي رافاييل فاران نجم ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي للكشف الطبي في فريقه الجديد اليوم الثلاثاء.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، والتي أكدت أن اللاعب سيضع اللمسات النهائية على انتقاله حال ثبت سلبية عينة فحص كورونا الخاص به.
مانشستر سيتي يجدد عقد ستونز
كشف نادي مانشستر سيتي عن نجاحه في التوصل لاتفاق مع لاعبه الإنجليزي جون ستونز من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.
جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي، حيث وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق لخمس سنوات مقبلة، حيث ينتهي ارتباطه في 2026.
He's here to stay! 💪— Manchester City (@ManCity) August 10, 2021
John Stones has signed a new five-year contract! ✍️💙
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re
مانشستر يونايتد لا يريد بيع مارسيال
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد لا يريد بيع لاعبه أنطوني مارسيال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن انتقاله المزعوم لإنتر لن يتم في ظل عدم توصل يونايتد لاتفاق مع الفريق الإيطالي.
أوليفر كان يوضح حقيقة عودة ريبيري لبايرن ميونخ
نفى أوليفر كان المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ إمكانية عودة الفرنسي فرانك ريبيري لصفوف النادي في الفترة المقبلة.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي وقال: "لا نفكر في التوقيع مع ريبيري".