أخبار الانتقالات | موهبة برشلونة تقترب من الرحيل، وكامافينجا ليس أولوية

قال "إل ترانزيستور" إن مجموعة من أندية الليجا عرضت على برشلونة المساهمة في الإبقاء على ليونيل ميسي مع الفريق.

ولم يكشف التقرير عن هوية الأندية التي ستساعد ميسي للحفاظ على النجم الأرجنتيني ضمن صفوفه. المزيد من التفاصيل هنا.