أخبار الانتقالات | موهبة برشلونة تقترب من الرحيل، وكامافينجا ليس أولوية

أعلن آرسنال عن أحدث صفقاته بالتعاقد مع نونو تافاريس من بنفيكا.

اللاعب الشاب ينضم بعد مفاوضات مكثفة في الأيام الماضية بين النادي الإنجليزي ونظيره البرتغالي.

Welcome to The Arsenal, Nuno Tavares 👋 pic.twitter.com/379qyLXrxG