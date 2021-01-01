أخبار الانتقالات: مولر منفتح للرحيل عن بايرن ميونخ وليفربول يقترب من نجم لايبزيج

ريال مدريد قد يضحي بـ6 نجوم من أجل تدعيم صفقات الميركاتو القادم
ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن ريال مدريد قد يبيع ستة لاعبين هذا الصيف في محاولة للسيطرة على الخسائر الناتجة بسبب فيروس كورونا، وكذلك تجديد ملعب سانتياجو برنابيو الذي يأخذ أموالًا هائلة من النادي.
يريد الملكي التوقيع مع إرلينج هالاند من دورتموند وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وقد يكونون على استعداد لتقديم مثل هذه التضحيات لإكمال هذه الصفقات.
سباق بين توتنهام وليستر من أجل مهاجم شاب
يتنافس توتنهام وليستر سيتي على اللاعب الشاب وحيد فغير الذي يلعب لصالح نادي فايله الدنماركي - وفقًا لصحيفة ذا صن.
لقد قدم الثعالب بالفعل عرضًا بقيمة مليون جنيه إسترليني لشراء اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، ويخطط توتنهام الآن لعرضه الخاص لخطف اللاعب.
قد يواجه ناديا الدوري الإنجليزي الممتاز منافسة من العملاق الهولندي أياكس، الذي يراقب اللاعب هو الأخر.
صفقة قوية تقترب من ليفربول
الريدز يقترب من نجم لايبزيج
ليفربول يجري محادثات متقدمة للتعاقد مع مدافع لايبزيج إبراهيما كوناتي - وفقا لأتلتيك.
يعمل الريدز بجد لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة للاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي لديه شرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو (34 مليون جنيه إسترليني / 47 مليون دولار).
اضطر يورجن كلوب إلى التعامل مع أزمة الإصابات الدفاعية في 2020-21، وسيمنحه وصول كوناتي خيارًا إضافيًا ثمينًا في الدفاع.
ألابا على أعتاب ريال مدريد
David Alaba’s priority: Real Madrid. Verbal agreement, pre-contract almost ready and €12m/season until 2025. Until it’s signed, everything is open as always with free agents. Many clubs are trying to convince Alaba in recent weeks... but Real are still leading the race. ⚪️ #Real https://t.co/vCIKAjwqsi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2021
مولر مستعد للرحيل عن بايرن ميونخ!
اعترف توماس مولر بأنه منفتح على اتباع طريق تياجو ألكانتارا للخروج من أليانز أرينا، وأصر على أنه "غير ثابت" أمام بايرن ميونخ.
بدأ مولر مسيرته الاحترافية في بايرن في عام 2008، ومنذ ذلك الحين ساعد النادي على تحقيق نجاح كبير في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.
لا يزال اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عضوًا رئيسيًا في الفريق، لكنه لا يستبعد انتقاله في المستقبل القريب، مستشهداً بانتقال تياجو إلى ليفربول عام 2020 كدليل على عدم ارتباط أي شخص بالنادي دون قيد أو شرط.
ميلان يستعد لدفع الكثير مقابل لاعب تشيلسي
حسب تودو فيشاجيس، فإن ميلان قررر أنه سيتعين عليهم دفع رسوم أعلى مما كان مأمولًا من أجل تأكيد الاستيلاء على فيكايو توموري من تشيلسي.
كان لاعب البلوز المعار بمثابة ركن أساسي في تشكيلة العملاق الإيطالي هذا العام ، بعد أن انتقل على سبيل الإعارة من ستامفورد بريدج إلى سان سيرو.
دورتموند كاد يتعاقد مع مبابي!
كشف سفين ميسلينتات أن بوروسيا دورتموند كاد يتعاقد مع كيليان مبابي مجانًا في 2016.
سرعان ما أصبح مبابي أحد أكثر المواهب المرغوبة في كرة القدم الأوروبية، بعد ظهوره الأول مع فريق موناكو في ديسمبر 2015.
بحلول نهاية موسمه الأول، أبدت مجموعة كاملة من الأندية الكبرى اهتمامًا بالفرنسي، حيث ادعى ميسلينتات الآن أن دورتموند كان قريب من اتمام الصفقة.
مانشستر يونايتد يحاول ضم ديمبيلي
أكدت صحيفة "سبورت" أن إدارة مانشستر يونايتد لا تزال مهتمة بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة رغم صعوبة الصفقة.
وأفادت تقارير الصحيفة الكتالونية أن يونايتد تزايد اهتمامه أكثر بديمبيلي بعد التألق في الآونة الأخيرة بكامب نو، وسيبذل الغالي والنفيس لجلبه إلى أولد ترافورد الصيف المقبل.
هاري كين يثير الشكوك حول مستقبله في توتنهام: لا أعرف!
أكد هاري كين نجم فريق توتنهام أن الحديث عن مستقبله في صفوف الفريق اللندني هو أمر في غاية الصعوبة بالوقت الحالي.
وقال كين: "أعتقد أن ذلك السؤال من الصعب الإجابة عليه في الوقت الحالي، ومن الهام أن أضع كل تركيزي على مباريات إنجلترا المقبلة، بعد ذلك على ما تبقى من لقاءات توتنهام وبطولة كأس الأمم الأوروبية".