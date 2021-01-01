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أخبار الانتقالات | موراتا يمد فترة الإعارة مع يوفنتوس لموسم إضافي

أخبار الانتقالات اليوم 15 يونيو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Rabiot Morata Juventus Lazio
Getty

ريبيري يرغب في الاستمرار مع فيورنتينا

2021-06-15T21:37:27Z

أكد فرانك ريبيري، لاعب فيورنتينا، رغبته الاستمرار في الدوري الإيطالي مشيرًا إلى أنّه في أفضل أحواله

وأوضح صاحب الـ39 عامًا أنّه لا يزال يمتلك الشغف للقتال وتقديم أفضل ما لديه في الفترة المقبلة.

منافسة شرسة من تشيلسي مع آرسنال لأجل أونانا

2021-06-15T21:36:00Z

بعد تقليص عقوبة أونانا، حارس أياكس، دخل تشيلسي في خط المفاوضات للتعاقد مع الكاميروني خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وسوف يعود الحارس إلى الملاعب مبكرًا بنحو شهرين وذلك بعد الاستئناف الذي قدمه فيما يتعلق بتعاطيه المنشطات

يوفنتوس يعلن تمديد إعارة ألفارو موراتا

2021-06-15T19:33:54Z

اللاعب سوف يستمر حتى 2022

Alvaro Morata - Juventus
Getty Images

وكلاء ديباي يراجعون عقوده مع برشلونة

2021-06-15T11:46:08Z

حسم برشلونة التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم فريق ليون بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريزو رومانو، والذي أكد أن وكلاء اللاعب يراجعون عقوده في الوقت الحالي والإعلان عن الصفقة سيكون قريبًا.

يوفنتوس يعرض آرون رامزي للبيع

2021-06-15T11:45:15Z

يسعى نادي يوفنتوس لبيع لاعبه آرون رامزي في الفترة المقبلة بحسب ما ذكر الصحفي فابريزو رومانو.

رومانو أكد اجتماع النادي بوكلاء اللاعب للحديث عن مستقبله، وعرضه للبيع في الصيف الجاري.

مانشستر سيتي يفاوض ستيرلينج على التجديد!

2021-06-15T10:47:15Z

بالرغم من انتشار أنباء عن رغبة النادي في التخلص من رحيم ستيرلينج في الأسابيع الماضية، كشفت تقارير اليوم عن مفاوضات الإدارة مع اللاعب لتجديد عقده.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن المفاوضات سيتم التركيز عليها بشكل أكبر بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ليفربول يسعى لضم نجم برايتون

2021-06-15T10:47:07Z

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نادي ليفربول مهتم بالحصول على خدمات اللاعب باسكال جروس من صفوف برايتون هوف ألبيون.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "توتو ميركاتو ويب"، والذي أكد أن يورجن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي معجب للغاية بصاحب الـ 30 عامًا.

مانشستر يونايتد مهتم بنافاس

2021-06-15T10:47:00Z

كشف مانشستر يونايتد الإنجليزي عن اهتمام بضم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن موقف اللاعب في باريس سان جيرمان سيكون معقدًا بعد انضمام جيانلويجي دوناروما من ميلان.

ريال مدريد يفاوض حارس نابولي

2021-06-15T10:46:53Z

كشفت تقارير صحفية اليوم عن رغبة نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات الحارس الإيطالي أليكس ميريت نجم فريق نابولي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ديفنسا سنترال"، والذي أكد أن النادي يحاول الحصول على حارس بديل لكورتوا حال حدث أي شيء للبلجيكي خلال الموسم الجديد.

يوفنتوس يعود لرغبته في ضم توليسو

2021-06-15T10:46:46Z

ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس قد عاد لرغبته القديمة في ضم وسط الملعب الفرنسي كورينتين توليسو نجم بايرن ميونخ.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، والذي أكد أن النادي أراد ضم اللاعب من قبل لكن لم يوفق في ذلك.

برشلونة يبحث عن مشتري لأومتيتي

2021-06-15T10:46:38Z

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يبحث عن مشتري للاعبه الفرنسي صامويل أومتيتي نجم خط دفاعه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن ذلك يأتي في إطار بحث النادي عن تمويل صفقات الصيف.

مانشستر يونايتد يرصد 14 مليون يورو لضم تريبيير

2021-06-15T10:46:27Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في ضم اللاعب كيران تريبيير نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن النادي رصد 14 مليون يورو لضم اللاعب، بينما يرفض أتلتيكو مدريد التفريط فيه بأقل من 35 مليون يورو.