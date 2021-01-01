أخبار الانتقالات | موراتا يمد فترة الإعارة مع يوفنتوس لموسم إضافي

أكد فرانك ريبيري، لاعب فيورنتينا، رغبته الاستمرار في الدوري الإيطالي مشيرًا إلى أنّه في أفضل أحواله

وأوضح صاحب الـ39 عامًا أنّه لا يزال يمتلك الشغف للقتال وتقديم أفضل ما لديه في الفترة المقبلة.