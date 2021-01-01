أخبار الانتقالات | مهاجم جديد في ليفربول وباريلا يجدد مع إنتر

فاتي يحسم مستقبله
ليفربول يستهدف دوكو
ذكرت "RTL" أن ليفربول في وضعية مميزة للتعاقد مع جيريمي دوكو، جناح رين وبلجيكا.
وقد تحدث الصفقة الصيف المقبل على الأغلب، ولكن لم يستبعد التقرير تحرك ليفربول يناير المقبل لسد العجز الذي سيحدث في هجومه بسبب أمم إفريقيا.
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أوبلاك وليمار يمددان
ذكرت "سكاي" أن أتلتيكو مدريد قريب من التوصل لاتفاق نهائي مع نجميه يان أوبلاك وتوما ليمار من أجل التمديد.
ويتبقى عامان في عقد اللاعبين، ولكن يريد أتلتيكو تأمين موقفه مبكراً خوفاً من الاهتمام بنجومه، وخصوصاً أوبلاك.
فنربخشه يطلب سيسينيون
أوضح موقع "تاكفيم" التركي أن مواطنه فنربخشه يبحث التعاقد مع ريان سيسينيون من صفوف توتنهام.
الإنجليزي لا يدخل في حسابات سبيرز رغم أنه دفع فيه قرابة 30 مليون يورو قبل عامين، وبحسب التقرير سيتحرك النادي التركي لضمه.
فيورنتينا يحدد سعر فلاهوفيتش
أكدت "موندو" التقارير الإيطالية التي قالت إن فيورنتينا سيطلب تقريباً 70 مليون يورو لبيع نجمه دوشان فلاهوفيتش.
الصربي يرفض التمديد مع مع الفيولا مما جعل رئيس النادي يُعلن أن اللاعب قد يتم بيعه نهاية الموسم الجاري.
وست هام يدخل سباق بيلوتي
قال "talksport" إن وست هام آخر الأندية المهتمة بضم أندريا بيلوتي من تورينو.
الإيطالي عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم ولم يجدد حتى الآن، ويحظى باهتمام قطبي ميلانو أيضاً.
نيوكاسل يتوجه نحو فوفانا
ذكر "راديو مونت كارلو" أن نيوكاسل قد تواصل مع ليستر سيتي للاستفسار عن وضعية مدافعه ويسلي فوفانا.
وبحسب التقرير، يحاول نيوكاسل ضم الفرنسي في يناير المقبل، ويملك اللاعب عقداً مع ناديه حتى 2025.
باريلا يقترب من التمديد مع إنتر
ذكرت "لاجازيتا" أن هناك تفاهم في المفاوضات بين إنتر ووكيل نجمه نيكولو باريلا لتمديد عقده.
وقد يحدث الاتفاق مقابل 5 مليون يورو بالموسم حتى 2026، وسيتحصل باريلا على شارة قيادة النيراتزوري كذلك.