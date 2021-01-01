أخبار الانتقالات | مهاجم جديد في ليفربول وباريلا يجدد مع إنتر

ذكرت "RTL" أن ليفربول في وضعية مميزة للتعاقد مع جيريمي دوكو، جناح رين وبلجيكا.

وقد تحدث الصفقة الصيف المقبل على الأغلب، ولكن لم يستبعد التقرير تحرك ليفربول يناير المقبل لسد العجز الذي سيحدث في هجومه بسبب أمم إفريقيا.